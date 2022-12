Asesinó a su esposa, la ARRASTRÓ hasta a su taxi, pero un video lo delató

Según publicó Noticias Caracol, el hombre la subió al taxi luego de asesinarla en su casa y se dirigió a Soacha para ocultar el cuerpo a las autoridades. El mismo día en que cometió el crimen siguió haciendo carreras como si nada.

Además, indicó el medio, que el delincuente empezó a reportar la desaparición de la mujer en redes sociales, esto con el fin de desviar su culpabilidad.

La Policía de Bogotá reveló la llamada que hizo el hombre a la familia de la víctima días antes del macabro hecho.

“Sé que lo más probable y posible es que termine en una cárcel, sí, no me importa, soy consciente de eso, pero si me voy a una cárcel no dejo a nadie vivo, eso sí lo tengo más que claro”, dijo el señalado asesino, quien ya se encuentra en poder de las autoridades.

Al parecer, el individuo degolló a su esposa por celos y trató de ocultar su cuerpo en un alcantarillado del municipio de Soacha.

En video quedó captado el momento en el que sale del lugar del crimen arrastrando el cuerpo de la mujer en una bolsa.

