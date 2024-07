Desgarrador relato de esposa de patrullero asesinado en Bogotá: "No me contestaba"

Bogotá está conmocionada por un indignante hecho que tiene preocupada a la comunidad, la seguridad parece estar peor y los delincuentes, además de cometer hurtos, terminan atacando a sus víctimas, lo que genera preocupación en las autoridades, quienes aún no logran crear una estrategia efectiva que mitigue estos hechos de inseguridad.

Este hecho tuvo que ver con un fleteo en el barrio Estanzuela, en la localidad de Ciudad Bolívar, los delincuentes emprendieron la huida, pero patrullas de la Policia fueros alertadas y comenzaron una persecución que llegó hasta inmediaciones del Portal del Sur, donde comenzó un intercambio de disparos, los cuales impactaron en la humanidad del patrullero Heiner Yoel Loaiza Colo.

En videos captados por transeúntes que quedaron en medio de los disparos, se puede ver el momento en el que Heiner cae al suelo y es auxiliado por uno de sus compañeros, el cual pide por radio una ambulancia, varias personas se acercan e intentan ayudarlo. El patrullero fue enviado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Esposa del patrullero narró como se enteró de su partida

De acuerdo con la pareja sentimental del patrullero, él estaba a punto de terminar el turno y en media hora se encontrarían para ir a almorzar. Según relató en medio de su dolor, fueron los compañeros del policía quienes la llamaron para darle la dolorosa noticia.

“No le faltaba, sino media hora para entregar el turno. Nos íbamos a encontrar para almorzar, le estaba escribiendo y no me contestaba. Esperé a que se comunicara y fue cuando me llamaron los compañeros de él y me dieron la noticia”, indicó la esposa del uniformado.

Así mismo, la madre de Heiner aprovechó para enviar un duro mensaje sobre la delincuencia y aseguró que a los delincuentes les dan beneficios. Entre el luto, el dolor y la conmoción, los padres del policía piden justicia. “Nosotros somos los malos, la Policía son los malos, el Ejército son los malos. A ellos les quitan todos los privilegios y a los malandros les ayudan”.

En video quedo grabado los momentos de angustia por parte de transeúntes y vendedores ante el cruce de disparos entre Policías y delincuentes



