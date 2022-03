Doloroso testimonio de joven que habría sido abusada y torturada por tres policías

El próximo martes 29 de marzo comenzará el juicio contra tres policías, que son acusados de haber abusado y torturado a una joven.

Los hechos sucedieron en el año 2019 en la provincia de San Luis, en Argentina , cuando, según cuenta la joven, los oficiales la detuvieron y la acusaron de pagar con billetes falsos una compra.

Publicidad

El relato de la joven es desgarrador y comienza contando que todo inició cuando ella viajó desde un pequeño pueblo en San Luis, hasta Villa La Quebrada, para poder inscribirse y participar de una feria en la que podría vender sus trabajos artesanales.

Ella cuenta que de un momento a otro comenzó a llover muy fuerte por lo que busco refugio en un salón, en ese momento los policías llegaron, la comenzaron a acosar y se la llevaron detenida. La mujer siguió contando que una vez en la comisaria, tres de ellos, entre los que estaba un jefe de servicio y dos agentes, la comenzaron a violar y torturar.

Publicidad

"Como me quería defender, los pateaba y los mordía. Entonces, uno me golpeaba y el otro me violaba, y así se iban turnando. El que no me violaba se burlaba y jugaba con mi brasier y mis cucos", dijo la víctima.

Continuó contando: "Si una mujer policía no entraba al lugar donde me estaban abusando y veía todo, estaría muerta, desaparecida. Que entrara ella me salvó".

Publicidad

Después de 1 año del abuso, la joven puso la denuncia y los tres policías quedaron detenidos acusados por el delito de abuso sexual.

Durante todo este tiempo, la víctima ha tenido que superar diferentes heridas físicas y psicológicas. Ella recibió un certificado de incapacidad del 95%, ya que su útero resultó lastimado con múltiples lesiones a causa de la violación.

Publicidad

"Me rompieron toda, pero estoy viva y quiero gritar. Lo logré, estoy viva, lista para hablar y sentarme a decir todo lo que me hicieron. Quiero vivir para ver que los que me rompieron toda no puedan romper a ninguna nunca más", aseguró la joven.