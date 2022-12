El crudo relato de la víctima y único sobreviviente de Garavito

William Trujillo es, hasta el momento, la única víctima viva de Garavito ‘la Bestia’ que se conoce. El hombre está a punto de cumplir 50 años y relató al programa 'Los informantes' la pesadilla que vivió durante 12 horas en las que fue violado y torturado.

La víctima asegura que era un niño de solo 9 años muy responsable al que siempre lo ponían a hacer mandados, pero un día desvió su camino para jugar en una montaña de tierra con unos cartones y fue allí donde lo sorprendió su verdugo.

"Tenía un machete y me dijo -no vaya a gritar porque lo mato-...a pocos metros había un cafetalito y me metió a un portillo al que entré muy asustado. Yo accedí a todas las peticiones, me volteó bruscamente... hasta que me penetró. Eso fue muy duro y doloroso, pero nunca lloré, nunca le supliqué", relata con tristeza Trujillo.

Afirma que todo comenzó antes de las 6:00 de la tarde y durante toda la noche vivió un calvario.

"Llegué a mi casa con la cara hinchada y me había mordido todo mi cuerpo. Recuerdo su boca y genitales mal olientes", describió William con horror.

El hombre asegura, entre lágrimas, que aún tiene pesadillas que le recuerdan esa dolorosa experiencia que no ha podido superar.

Finalmente señala que quiere tener de frente a su verdugo para decirle que "es un buen hombre y que no todo el que es violado se vuelve violador".