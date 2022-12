Guardó su carro BMW en un parqueadero y se lo ROBARON inexplicablemente

Jaime Solorzano confiado llegó al parqueadero donde le pidieron que dejara las llaves porque estaba lleno. Una hora después, el encargado le dijo que el mensajero ya había venido por el vehículo.

“El señor se asustó bastante, después me dijo que no, que no había sido el mensajero, sino que había sido mi cuñado el que había retirado el vehículo” aseguró Jaime.

Además, Solorzano afirmó a Noticias Caracol que le dejaron ver los videos de las cámaras de seguridady reflejó el momento en que un extraño llegó, pidió las llaves y salió como Pedro por su casa.

Minutos después, cuando regresa la Policía de la Sijin, las personas del parqueadero no quisieron autorizar la firma para que la policía tuviera acceso a los videos.

El carro es un BMW 870 color negro. Así que mucho cuidado con dejar las llaves de tu carro.