Hallan a una mujer sin vida en el patio de su casa en Arauca; sus hijos estaban desaparecidos

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer enterrado en el patio trasero de su vivienda, ubicada en el municipio de Cravo Norte, Arauca. El caso salió a la luz en medio de la búsqueda de sus dos hijos, de 11 y 13 años, y derivó en la captura de la pareja sentimental de la víctima, quien también es el padre de los menores.

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¿Cómo comenzó el caso en Arauca?

Entre el 15 y el 16 de octubre, los familiares de la mujer perdieron contacto con ella, una situación que despertó preocupación. Al no obtener respuesta a los mensajes enviados por WhatsApp, el hermano de la víctima se comunicó con su pareja para preguntarle por su paradero.



Durante la conversación, el hombre aseguró que ella se había marchado voluntariamente en compañía de otra persona.

Los dos hijos de la mujer también se preocuparon al regresar del colegio y no encontrarla en la vivienda. Cuando le preguntaron a su padre por la ausencia de su madre, él les respondió que se había ido de la casa. Sin embargo, la menor de 13 años desconfió de esa explicación, pues consideraba que su madre no los habría abandonado de esa manera.

¿Dónde encontraron el cuerpo de la mujer?

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La atención de la adolescente se centró en una excavación que había observado recientemente en el patio trasero de la vivienda. Al preguntar por la tierra removida, su padre le habría dicho que allí había enterrado un pescado dañado y les advirtió que serían castigados si desobedecían la orden de no acercarse al lugar.

Ante la falta de noticias sobre la mujer y la preocupación por sus hijos, los familiares acudieron a las autoridades.

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Durante las diligencias de investigación e inspección en el inmueble, el hermano de la víctima observó una considerable cantidad de tierra removida y percibió un fuerte olor proveniente del patio. Al verificar el lugar, las autoridades y los allegados encontraron el cuerpo de la mujer enterrado en el terreno.

Cabe mencionar que gracias al trabajo de las autoridades permitieron su ubicación el pasado 20 de octubre en Arauca y fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

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¿Qué reveló el informe forense sobre la muerte de la mujer?

Los exámenes forenses permitieron establecer que la víctima presentaba traumatismos en la cabeza y señales de sujeción física. De acuerdo con el dictamen médico legal, la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

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Los testimonios de los dos menores también fueron relevantes para orientar la investigación. Según la información conocida, la adolescente de 13 años manifestó ante las autoridades sus sospechas de que su padre le había hecho daño a su madre. Estos elementos contribuyeron al avance de las pesquisas adelantadas por la Unidad de Vida de la Seccional Arauca de la Fiscalía.

La policía hizo la captura del hombre señalado de acabar con su mujer y enterrarla en su patio Foto: Pantallazo tomado de La Fiscalía

Capturan al sospechoso y le imponen medida de aseguramiento

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Tras recopilar elementos materiales probatorios, integrantes de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura contra el presunto responsable, un hombre de 46 años, en el barrio San Luis del municipio de Arauca.

Posteriormente, el detenido fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó.

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Pese a ello, el juez ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.