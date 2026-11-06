Importante avance en caso Camila Potosí: cayeron dos principales implicados en los hechos

Continúan conociéndose nuevos detalles sobre el caso de Camila Potosí. En esta ocasión, las autoridades de Cali confirmaron la captura de los dos últimos prófugos relacionados con la muerte de la joven de 21 años y los hechos ocurridos con su bebé. La información fue anunciada por el alcalde Alejandro Eder a través de sus redes sociales.

¿Cómo fue la captura de los dos últimos prófugos del caso Camila Potosí?

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Durante la madrugada del 5 de noviembre de 2026, se conoció que la Fuerza Pública ejecutó la denominada 'Operación Iron 2.0', una amplia ofensiva institucional de seguridad en la ciudad. Fue durante este operativo que se logró la captura de estas dos personas.



Con estas últimas detenciones, la administración municipal indicó que los siete implicados en el caso ya se encuentran en manos de la justicia. Además, la operación dejó más de 140 diligencias de allanamiento, más de 100 personas capturadas y la desarticulación de 11 organizaciones delictivas.



El mandatario local destacó que la captura de estos dos sospechosos representaba un resultado de especial importancia dentro de las estrategias de seguridad de la ciudad.

“Capturamos a los dos últimos responsables del feminicidio de María Camila Potosí y su hija. Hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia”, manifestó Alejandro Eder en sus redes sociales.

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El operativo se logró mediante un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Cali, la Tercera División del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, la Alcaldía destacó el respaldo del Gobierno Nacional en la planificación y ejecución de las acciones dirigidas contra el crimen organizado en la región.

¡Más de 100 capturas y 11 organizaciones criminales desarticuladas en Cali! Este es el resultado de la operación IRON 2.0. Esta madrugada, con más de 140 diligencias de allanamiento y el trabajo articulado de más de 2.000 integrantes de nuestra Fuerza Pública y la Fiscalía, golpeamos estructuras dedicadas al homicidio, la extorsión, el hurto y el microtráfico. Pero hay un resultado que tiene un significado especial: capturamos a los dos últimos responsables del feminicidio de María Camila Potosí y su hija. Lo dijimos desde el primer momento: no descansaríamos hasta encontrarlos. Hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia. Gracias a nuestra @PoliciaCali, @Ejercito_Div3 y @FiscaliaCol, y al Gobierno Nacional por el respaldo para hacer posible esta operación. Llevábamos dos años trabajando en la planeación de estos golpes y hoy contamos con la articulación necesaria para ejecutarlos. IRON 1.0 no fue flor de una noche. IRON 2.0 tampoco será el último golpe. Vamos a seguir persiguiendo y desarticulando las estructuras criminales hasta devolverle la tranquilidad a Cali. ¡No vamos a bajar la guardia! Cali merece vivir segura. — Alejandro Eder (@alejoeder) November 5, 2026

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¿Cómo encontraron a Camila Potosí y a su bebé?

Camila Potosí, de 21 años, se encontraba en su octavo mes de embarazo cuando fue vista por última vez, el 16 de julio de 2026, en compañía de Yulieth Angulo. Según las investigaciones, ambas se movilizaban en una motocicleta y, presuntamente, la joven sería trasladada a un centro médico para realizarse un chequeo.

La Fiscalía reconstruyó los últimos momentos de María Camila Potosí Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Sin embargo, cuatro días después, el 20 de julio de 2026, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Camila Potosí en el kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, a orillas del río Meléndez. Según la hipótesis de las autoridades, el crimen habría tenido como propósito extraer a la bebé que llevaba en su vientre, quien según las autoridades nació y después perdió la vida.

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La detención inicial de cinco personas, entre ellas Yulieth Angulo, permitió avanzar en las investigaciones. Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía logró encontrar con vida a Alahia, la recién nacida que Camila llevaba en su vientre y cuyo nacimiento estaba previsto para el 10 de agosto.

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El caso continúa bajo investigación para establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados.

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