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Importante avance en caso Camila Potosí: cayeron dos principales implicados en los hechos

Las autoridades en Cali confirmaron la captura de dos sospechosos más involucrados en la muerte de Camila Potosí y la extracción de su bebé.

Imagen combinada sobre el caso de Camila Potosí, que muestra a la joven en una fotografía personal y el momento del operativo de captura
Las autoridades confirmaron un avance clave en la investigación del caso de Camila Potosí con la captura de dos sospechosos más
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Continúan conociéndose nuevos detalles sobre el caso de Camila Potosí. En esta ocasión, las autoridades de Cali confirmaron la captura de los dos últimos prófugos relacionados con la muerte de la joven de 21 años y los hechos ocurridos con su bebé. La información fue anunciada por el alcalde Alejandro Eder a través de sus redes sociales.

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¿Cómo fue la captura de los dos últimos prófugos del caso Camila Potosí?

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Durante la madrugada del 5 de noviembre de 2026, se conoció que la Fuerza Pública ejecutó la denominada 'Operación Iron 2.0', una amplia ofensiva institucional de seguridad en la ciudad. Fue durante este operativo que se logró la captura de estas dos personas.

Con estas últimas detenciones, la administración municipal indicó que los siete implicados en el caso ya se encuentran en manos de la justicia. Además, la operación dejó más de 140 diligencias de allanamiento, más de 100 personas capturadas y la desarticulación de 11 organizaciones delictivas.

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El mandatario local destacó que la captura de estos dos sospechosos representaba un resultado de especial importancia dentro de las estrategias de seguridad de la ciudad.

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“Capturamos a los dos últimos responsables del feminicidio de María Camila Potosí y su hija. Hoy los siete implicados en este caso están en manos de la justicia”, manifestó Alejandro Eder en sus redes sociales.

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El operativo se logró mediante un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Cali, la Tercera División del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, la Alcaldía destacó el respaldo del Gobierno Nacional en la planificación y ejecución de las acciones dirigidas contra el crimen organizado en la región.

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¿Cómo encontraron a Camila Potosí y a su bebé?

Camila Potosí, de 21 años, se encontraba en su octavo mes de embarazo cuando fue vista por última vez, el 16 de julio de 2026, en compañía de Yulieth Angulo. Según las investigaciones, ambas se movilizaban en una motocicleta y, presuntamente, la joven sería trasladada a un centro médico para realizarse un chequeo.

Fotografía en blanco y negro de María Camila Potosí haciéndose una selfie, superpuesta sobre una toma de cámara de seguridad de Yulieth y la joven de 22 años
La Fiscalía reconstruyó los últimos momentos de María Camila Potosí
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

Sin embargo, cuatro días después, el 20 de julio de 2026, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Camila Potosí en el kilómetro 3 de la vía a La Buitrera, a orillas del río Meléndez. Según la hipótesis de las autoridades, el crimen habría tenido como propósito extraer a la bebé que llevaba en su vientre, quien según las autoridades nació y después perdió la vida.

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La detención inicial de cinco personas, entre ellas Yulieth Angulo, permitió avanzar en las investigaciones. Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía logró encontrar con vida a Alahia, la recién nacida que Camila llevaba en su vientre y cuyo nacimiento estaba previsto para el 10 de agosto.

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El caso continúa bajo investigación para establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados.

Mira también: Así fue como papás de Camila Potosí encontraron el cuerpo; una sábana y lazos

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