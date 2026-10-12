Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
PICO Y PLACA REGIONAL
PALABRAS LA MIJITA
¿LOS ESPEJOS SON PORTALES?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Indignación por gestos del hombre señalado de abusar de una abuelita durante la audiencia

Indignación por gestos del hombre señalado de abusar de una abuelita durante la audiencia

El hombre habría aprovechado la vulnerabilidad de una adulta mayor de 70 años para agredirla en una zona boscosa de San Vicente de Chucurí, Santander.

Hombre señalado de abusar de una mujer de 70 años realizando gestos durante la audiencia judicial frente a imagen de su captura por la Policía.
El acusado de abusar de una adulta mayor en Santander causó indignación por su actitud y gestos durante la audiencia virtual de imputación de cargos.
Foto: pantallazo tomado de @redsocial col y Policía Nacional
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Avanza el proceso penal contra José Armando García, conocido con el alias de ‘Picapiedra’, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal violento contra una mujer de 70 años.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 5 de octubre en una zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander, donde la víctima habría sido interceptada y agredida en un sector boscoso.

Publicidad

Últimas noticias

Captura de cámara de seguridad que muestra la entrada de la discoteca en Bogotá donde hallaron muerto al vigilante con un cartel.
Judiciales

Hallan muerto a vigilante de una discoteca en Bogotá; dejaron un cartel junto a su cuerpo

Collage de fotografías de Blanca Pardo, incluyendo una con una de sus seis hijas
Judiciales

Sale a la luz video de Blanca Pardo antes de perder la vida en Nariño: “Mamita, por favor”

Durante la audiencia de imputación de cargos, el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

Comportamiento de José García durante la audiencia de imputación de cargos

Aunque José Armando García aceptó los cargos, uno de los aspectos que llamó la atención fue su comportamiento durante la diligencia judicial. En imágenes difundidas por Noticias RCN se observa al procesado haciendo diferentes gestos mientras se desarrollaba la audiencia.

Durante la sesión, García pasó por distintas expresiones: en algunos momentos sonrió o se rio; en otros, manifestó llanto. Además, se le vio aparentemente dormido en su asiento mientras se exponían los detalles del caso.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Caso Blanca Pardo: Medicina Legal entregará informe definitivo a la Fiscalía
Judiciales

Medicina Legal da triste noticia tras caso de doña Blanca Pardo en Nariño

Collage del joven conocido como Bendito Menor en uniforme militar junto a un recuadro de su hermana
Judiciales

El misterioso mensaje de la hermana de ‘Bendito Menor’ a un mes de su muerte: “Envidia”

Publicidad

Su comportamiento llamó la atención de la jueza de control de garantías que presidía la diligencia, quien estuvo cerca de llamarle la atención. Sin embargo, cuando llegó el momento de manifestar su posición frente a los cargos, el procesado terminó aceptándolos.

Gesto de José Armando García
José Armando García haciendo gestos durante su audiencia
Foto: pantallazo tomado de RCN

Publicidad

Cómo habría ocurrido la agresión contra la adulta mayor

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía durante la audiencia, los acontecimientos se registraron en las horas previas al amanecer del 5 de octubre.

La víctima, una mujer de 70 años, se desplazaba por un sendero rural cuando habría sido abordada por José Armando García. Según la información expuesta por el ente acusador, el hombre presuntamente se habría aprovechado de la vulnerabilidad física de la mujer y habría recurrido a la fuerza para someterla.

¿Quién es el hombre capturado por presunto abuso sexual de una adulta mayor de 70 años en San Vicente de Chucurí?
Hombre de 28 años fue capturado en San Vicente de Chucurí por orden judicial y posteriormente fue agredido por algunos habitantes de la comunidad.
/Foto: redes sociales /Policía Santander

Publicidad

Posteriormente, la víctima habría sido conducida contra su voluntad hacia una zona boscosa cercana, donde, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría cometido la agresión sexual.

Por estos hechos, el ente acusador le imputó el delito de acceso carnal violento, cuya responsabilidad el procesado aceptó durante la audiencia.

Publicidad

Así fue la captura de José Armando García

La captura del hombre, de 28 años, se produjo en el sector de Placitas, detrás de una cancha de microfútbol. Según la información conocida sobre el caso, durante el procedimiento varios habitantes del municipio lo agredieron.

Te puede interesar

Manos entrelazadas de una mujer adulta mayor con anillos, ilustrando la investigación por el presunto abuso a una abuelita de 82 años en Antioquia
Judiciales

Se repite caso Blanca Pardo: indagan presunto abuso a abuelita de 82 años en Antioquia

Blanca Pardo en un espacio al aire libre, relacionada con las pistas clave y el pronunciamiento de la Fiscalía sobre su caso.
Judiciales

Las pistas clave del caso de Blanca Pardo para esclarecer lo ocurrido; Fiscalía se pronunció

Publicidad

La reacción de la comunidad estaría relacionada con la indignación que generaron los hechos investigados. En uno de los videos difundidos, se escucha al detenido pedir que no le hicieran más daño y suplicar por su vida mientras era acompañado por uniformados de la Policía.

Publicidad

Aumentan los exámenes por presunto abuso contra adultos mayores

En medio de este caso, cifras atribuidas al director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, señalan un aumento del 31,43 % en los exámenes practicados a personas adultas mayores por presunto abuso.

De acuerdo con los datos citados, las mujeres representan aproximadamente el 80 % de las víctimas examinadas dentro de este grupo poblacional. Asimismo, la entidad habría identificado un incremento en los casos de lesiones no fatales.

Estas cifras vuelven a poner sobre la mesa la situación de vulnerabilidad que pueden enfrentar las personas mayores, especialmente las mujeres, ante distintas formas de violencia.

Relacionados

Denuncias ciudadanas

Violencia contra mujeres