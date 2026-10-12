Indignación por gestos del hombre señalado de abusar de una abuelita durante la audiencia

Avanza el proceso penal contra José Armando García, conocido con el alias de ‘Picapiedra’, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal violento contra una mujer de 70 años.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 5 de octubre en una zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander, donde la víctima habría sido interceptada y agredida en un sector boscoso.

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Durante la audiencia de imputación de cargos, el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.



Comportamiento de José García durante la audiencia de imputación de cargos

Aunque José Armando García aceptó los cargos, uno de los aspectos que llamó la atención fue su comportamiento durante la diligencia judicial. En imágenes difundidas por Noticias RCN se observa al procesado haciendo diferentes gestos mientras se desarrollaba la audiencia.

Durante la sesión, García pasó por distintas expresiones: en algunos momentos sonrió o se rio; en otros, manifestó llanto. Además, se le vio aparentemente dormido en su asiento mientras se exponían los detalles del caso.

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Su comportamiento llamó la atención de la jueza de control de garantías que presidía la diligencia, quien estuvo cerca de llamarle la atención. Sin embargo, cuando llegó el momento de manifestar su posición frente a los cargos, el procesado terminó aceptándolos.

José Armando García haciendo gestos durante su audiencia Foto: pantallazo tomado de RCN

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Cómo habría ocurrido la agresión contra la adulta mayor

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía durante la audiencia, los acontecimientos se registraron en las horas previas al amanecer del 5 de octubre.

La víctima, una mujer de 70 años, se desplazaba por un sendero rural cuando habría sido abordada por José Armando García. Según la información expuesta por el ente acusador, el hombre presuntamente se habría aprovechado de la vulnerabilidad física de la mujer y habría recurrido a la fuerza para someterla.

Hombre de 28 años fue capturado en San Vicente de Chucurí por orden judicial y posteriormente fue agredido por algunos habitantes de la comunidad. /Foto: redes sociales /Policía Santander

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Posteriormente, la víctima habría sido conducida contra su voluntad hacia una zona boscosa cercana, donde, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría cometido la agresión sexual.

Por estos hechos, el ente acusador le imputó el delito de acceso carnal violento, cuya responsabilidad el procesado aceptó durante la audiencia.

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Así fue la captura de José Armando García

La captura del hombre, de 28 años, se produjo en el sector de Placitas, detrás de una cancha de microfútbol. Según la información conocida sobre el caso, durante el procedimiento varios habitantes del municipio lo agredieron.

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La reacción de la comunidad estaría relacionada con la indignación que generaron los hechos investigados. En uno de los videos difundidos, se escucha al detenido pedir que no le hicieran más daño y suplicar por su vida mientras era acompañado por uniformados de la Policía.

#Noticia | Un hombre fue capturado por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí, #Santander. https://t.co/kquqlTfme2 https://t.co/ttqNrfNxdV — EL FRENTE (@diarioelfrente) October 8, 2026

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Aumentan los exámenes por presunto abuso contra adultos mayores

En medio de este caso, cifras atribuidas al director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, señalan un aumento del 31,43 % en los exámenes practicados a personas adultas mayores por presunto abuso.

De acuerdo con los datos citados, las mujeres representan aproximadamente el 80 % de las víctimas examinadas dentro de este grupo poblacional. Asimismo, la entidad habría identificado un incremento en los casos de lesiones no fatales.

Estas cifras vuelven a poner sobre la mesa la situación de vulnerabilidad que pueden enfrentar las personas mayores, especialmente las mujeres, ante distintas formas de violencia.