Joven de 17 años pierde la vida en ataque: “No merecía morir así”

La tragedia golpeó fuerte a Sabanagrande el pasado 18 de enero, cuando un ataque sicarial acabó con la vida de tres personas en un suceso que sigue dejando a los habitantes del municipio entre el dolor y la indignación.

Samuel Yepes Camacho, un joven de 17 años, fue una de las víctimas mortales de este hecho que tiene a su madre, Yina Paola Camacho, buscando respuestas que aún no llegan.

Esa noche, Samuel pidió permiso a su madre para asistir a una fiesta cercana, algo que parecía una salida común para un joven que recién había terminado su bachillerato en diciembre y soñaba con estudiar contaduría pública. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración terminó en una tragedia que sorprendió a todos los vecinos.

Publicidad

“Él me llamó y me pidió permiso para ir a la fiesta. Le dije que sí, pero le pedí que no se demorara mucho”, relató Yina Paola. Regresó del trabajo alrededor de las 8:00 p. m., cenó con su hija y se fue a descansar, esperando que Samuel regresara pronto. Pero la tranquilidad de la noche se rompió cuando, una hora después de quedarse dormida, recibió la peor noticia.

Vecinos llegaron a su casa para informarle que Samuel había sido atacado a tiros en una tienda del barrio, no en la fiesta como inicialmente se pensaba. Al llegar al lugar, Yina encontró a su hijo sin vida, con heridas de bala que le arrebataron sus sueños y su futuro.

Publicidad

“Mi hijo estaba en el suelo, lleno de sangre. Él no merecía esto, siempre fue un muchacho bueno, juicioso, con tantas metas por cumplir”, expresó entre lágrimas.

Otras dos víctimas

El atentado también dejó como víctimas a Luis Mercado Lara, de 39 años, y Jhon Héctor Cortés, de 18 años, quienes murieron en el mismo ataque perpetrado por dos hombres que dispararon desde un vehículo gris. La comunidad, conmocionada, sigue cuestionándose las razones detrás de este acto de violencia que truncó tres vidas.

Samuel era recordado como un joven disciplinado, con sueños de entrar al SENA y luego convertirse en contador público. Su madre, junto con familiares y amigos, clama por justicia y paz en una región que ya ha tenido que cargar con demasiadas pérdidas.

Publicidad

Mira también: Niña de cinco años falleció en centro comercial