Joven que había sido reportada como desaparecida fue hallada sin vida dentro de un pozo

El hallazgo del cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años en un pozo, ha causado gran impacto en Entre Ríos. La búsqueda comenzó tras su desaparición el pasado viernes por la noche, cuando salió de su casa en un Chevrolet Corsa Classic y no volvió a comunicarse con su familia.

Su familia, preocupada por no tener noticias de ella, denunció su ausencia ante la Policía. Desde ese momento, la Fiscalía de Rosario del Tala, encabezada por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Salisky, activó un intenso operativo de búsqueda.

Durante la madrugada del domingo, los agentes encontraron el vehículo de Daiana abandonado en un camino vecinal, a unos dos kilómetros y medio de Gobernador Mansilla. Ese descubrimiento fue clave para ampliar el operativo y establecer las primeras hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido.

El hallazgo y la captura de un sospechoso

Con el correr de las horas, los testimonios de vecinos aportaron información importante que llevó a las autoridades hasta un hombre conocido en la zona como “Pino”, quien habría mantenido contacto con Daiana antes de su desaparición.

De acuerdo con el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, los peritajes confirmaron que ambos habían tenido una comunicación reciente, lo que llevó a realizar un allanamiento en un galpón que el hombre alquilaba en la esquina de Moreno y Pedro Lucero.

El operativo fue ordenado por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera y la fiscal Reynoso. Durante la diligencia, el sospechoso fue detenido y los uniformados incautaron teléfonos celulares y armas que ahora están bajo análisis.

Las autoridades trabajan para determinar cuál era la relación entre él y Daiana. “No es familiar ni persona cercana a la joven. Estamos trabajando con el fiscal para establecer si existía algún vínculo”, indicó Silva a Entre Ríos Ahora.