Aparece video de mujer que con su camioneta se llevó por delante a manifestantes pro Palestina

El pasado 7 de octubre, la tranquilidad de la calle 19 con carrera 9, en Bogotá, se vio interrumpida por un accidente que involucró a manifestantes pro Palestina y un vehículo Hyundai. Según los primeros reportes, la mujer que conducía el automóvil atropelló a varias personas, dejando un saldo de 9 heridos. La situación se tornó más tensa cuando otros manifestantes atacaron el vehículo, generando un caos adicional en la zona.

Testigos señalaron que la funcionaria implicada, identificada como Luz Dary Sierra y vinculada al Banco Agrario, aseguró que el incidente fue producto de un descuido, citó El Tiempo. “Dejé el vehículo en drive y cuando me volteé a recoger un sánduche, se me soltó el pie del freno y el carro arrancó”, habría explicado la mujer según el gestor de convivencia Andrés Hernández.

Érika Prieto, del Esquema de Derechos Humanos del Congreso del Pueblo, confirmó la versión de la conductora. “Ella manifestó que estaba nerviosa y en un momento de descuido atropelló a los manifestantes. Una de las personas quedó debajo del carro y otras presentaron lesiones en costillas y brazos”, explicó Prieto.

Las autoridades de Bogotá se encuentran investigando las circunstancias del hecho, mientras hacen un llamado a la calma y al respeto por la protesta pacífica. Por ahora, se analiza la responsabilidad de la conductora y el cumplimiento de los protocolos de actuación en eventos de esta naturaleza.

El accidente ha generado indignación en redes sociales, donde se discute la actuación de la mujer y la respuesta de la Policía en el lugar. Según algunos testimonios, se habría contactado a un alto oficial para retirar el vehículo, lo que ha despertado críticas sobre el manejo del procedimiento.

#ATENTOS 🚨 Nos envian: "En la noche de ayer [7OCT] en la cl 19 con cr 9 [Bogotá], está señora atropelló a más de 15 personas [...] tiene como que buen cargo porque llamo a un general de la Policía y no se hicieron los respectivos procedimientos y movieron el vehículo del lugar". pic.twitter.com/qCRS8UEe0u — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 8, 2025

Aparece video del momento exacto del accidente

Recientemente, circula un video que muestra el instante en que la mujer atropella a los manifestantes pro Palestina en la calle 19 de Bogotá. En las imágenes se puede ver cómo el vehículo avanza de manera repentina entre los grupos de personas que participaban en la protesta, generando un momento de pánico.

El video evidencia que varios manifestantes intentan esquivar el automóvil, pero no todos logran evitar el impacto. La grabación ha sido clave para que las autoridades puedan analizar con detalle la dinámica del accidente y determinar responsabilidades. Las imágenes también muestran la reacción de otros manifestantes, quienes intentan detener el vehículo y proteger a las víctimas mientras se producen gritos y confusión.

Por el momento, las autoridades continúan recolectando testimonios y revisando las grabaciones para esclarecer completamente los hechos.