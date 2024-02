Mamá de Dilan Santiago ocultó desaparición del niño a la familia del papá, asegura cuñada

Son varias la sospechas y preguntas al rededor de la desaparición y muerte del pequeño Dilan Santiago, de dos años, quien resultó sin vida en un cultivo de papa de la localidad de Usme, luego de varios días de búsqueda.

Las autoridades aún no revelan algún nombre sobre el o los responsables del crimen del niño; sin embargo, los papás del pequeño se han dedicado a señalarse entre ellos, insinuando que el otro tiene responsabilidad con lo ocurrido.

El papá de Dilan, quien fue capturado por violencia intrafamiliar, señaló que se conocerá la verdad de los hechos y que el niño estaba bajo cuidado de Derly Julieth Rivas, mamá de Dilan, cuando desapareció extrañamente de su casa.

Por su parte la mujer señala a Marlon Castro, papá del niño, a quien acusa de ser violento y de haberlos presuntamente amenazado. Sin embargo, la mujer no solo relaciona los hechos con el progenitor del menor de edad sino que también a otras personas; pues en una reciente declaración cambió su hipótesis y expresó quesus vecinos no la querían e insinuó que ello podrían haberle "hecho eso" al niño.

Caso Dilan Santiago Castro / Foto: Tomada de redes sociales y Noticias Caracol

Publicidad

En medio de este escenario, Valentina Castro, tía paterna del niño, dio impactantes declaraciones sobre la conducta de la madre del menor, Derly Julieth Rivas, a quien señalan de sospechosa por varios factores en medio de la desaparición del menor de edad.

Según las declaraciones de Valentina, en una entrevista con El Tiempo, ella se enteró de la desaparición de Dilan Santiago fue a través de una vecina y no de la mamá del niño.

Aseguró que una vecina del sector le reveló la angustiosa noticia de que Dilan había desaparecido de su casa, ante lo que la mujer decidió contactar a Derly Julieth para preguntarle lo ocurrido; pero asegura que la mamá del niño negó rotundamente la situación y que además instó a Valentina a no entrometerse en su vida.

Publicidad

"Eso fue el martes. Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar", relató Valentina quien, al parecer, fue la que puso en conocimiento de autoridades el caso de Dilan ya que, presuntamente, la mamá del niño no había informado los hechos a la Policía.

La tía del niño también compartió su proceso emocional, asegurando que inicialmente sospechó de su propio hermano como responsable, pero más tarde descartó esa hipótesis al comprobar la supuesta coartada de la mamá del niño.

"Luego algo en mi corazón me dijo que no era así y cuando se presentó a la Fiscalía salió limpio", expresó la joven al señalar que sus sospechas apuntan más hacia otras personas y no hacia el papá del bebé.

Estas revelaciones arrojan luz sobre la complejidad del caso y plantean nuevos interrogantes sobre la gestión y el silencio de la mamá de Dilan frente a su desaparición.

Publicidad

Cabe recordar que en una entrevista previa con Noticias Caracol, Derly Julieth Rivas dio su versión de los hechos, describiendo que tuvo acciones inmediatas al darse cuenta de la ausencia de su hijo.

No obstante, la versión de Valentina Castro sugiere una narrativa diferente, marcada por la negación inicial de Derly Julieth y la posterior intervención de las autoridades policiales.

Por su parte Derly Julieth ha cambiado sus hipótesis de sospechas y también denunció recibir amenazas de muerte por parte de personas que la señalan de ser responsable de la desaparición y muerte de su hijo.

Publicidad

Este nuevo giro en el caso Dilan Santiago plantea nuevos cuestionamientos sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte del niño, así como sobre la supuesta conducta de su madre durante los momentos más críticos. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Puedes ver: