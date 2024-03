Nuevas revelaciones de John Poulos sobre caso Valentina Trespalacios: "Me hacen pasar por un diablo"

El caso de Valentina Trespalacios, la reconocida DJ e influencer colombiana cuya vida fue arrebatada de manera violenta, ha vuelto a ser noticia con las nuevas revelaciones de John Poulos, el principal sospechoso del feminicidio que conmocionó al país y al mundo entero. Desde su lugar de reclusión en la cárcel La Picota, Poulos ha decidido hablar públicamente sobre los eventos que rodearon la muerte de Trespalacios, en una entrevista exclusiva concedida al medio Focus Noticias.

El fatídico hecho ocurrió en enero de 2023, cuando el cuerpo de Valentina fue encontrado sin vida, con signos de agresión física y tortura, dentro de una bolsa de basura en el sector de Fontibón, gracias a la alerta de un reciclador. Poulos, quien mantenía una relación sentimental con la DJ, se convirtió rápidamente en el principal sospechoso del crimen.

Según la versión de Poulos, él y Valentina habían consumido alcohol y sustancias psicoactivas la noche anterior a su muerte, lo que le impide recordar con claridad los eventos que ocurrieron; sin embargo, asegura que no tiene ningún recuerdo de haber cometido algún acto violento contra ella. Además, niega haber planeado algo relacionado con un crimen y afirma que, al descubrir el cuerpo de su novia, se sintió completamente desorientado y "abrumado" por la situación.

El estadounidense también reveló detalles sobre cómo conoció a Valentina, asegurando que fue a través de una aplicación de citas en línea y que inicialmente establecieron una relación amistosa antes de comenzar su romance; sin embargo, las autoridades colombianas lo señalan como el responsable del feminicidio, argumentando que representa un peligro para la sociedad, especialmente para las mujeres, debido a sus antecedentes de celos compulsivos y obsesivos.

"Lo que hice en mi perfil de Tinder es que yo escribí que quería llevar una chica de vacaciones para disfrutar para pasear, pasarla cool, todo eso como amigos. Con Valentina cuando la conocí hablamos como un mes desde abril 2022 hasta mayo, cuando me vine para Bogotá", dijo.

Poulos criticó duramente el tratamiento mediático y judicial que ha recibido, asegurando que se le ha presentado como un villano sin haber tenido la oportunidad de contar su versión completa de los hechos. A pesar de las acusaciones en su contra, insiste en su inocencia y afirma que nunca ha causado daño "deliberadamente" a nadie.

“Las noticias, la Fiscalía no muestran todos los videos, no obligan los que tienen que testificar a testificar, sino todo lo contrario, Me hacen pasar por un diablo, por una persona loca, sin embargo, yo nunca le he hecho daño a nadie deliberadamente”, dicen Poulos.

Y agrega en otra parte: "No, yo no maté a Valentina. Lo que les puedo decir es que fue como la madrugada anterior yo recuerdo haber subido al Uber, pero no recuerdo haber subido al apartamento, haber llegado allá o como me acosté".

Incluso mencionó que al ver el cadáver de Valentina quedó conmocionado: "Me derrumbé por completo, no sabía qué hacer".

El caso de Valentina Trespalacios continúa generando controversia y manteniendo la atención del público, mientras las autoridades continúan investigando para esclarecer los detalles de su muerte. Mientras tanto, John Poulos enfrenta un futuro incierto, en espera de un juicio que determinará su culpabilidad o inocencia. Mira la entrevista completa:

