Revelan delicadas imágenes de cómo quedó expareja de Sebastián Villa tras golpiza

El exjugador del equipo argentino Boca Juniors, Sebastián Villa está en la palestra pública por cuenta de unas imágenes reveladas por su expareja Daniela Cortés quien lo denunció por violencia doméstica, delito por el cual el futbolista fue condenado a pagar dos años y un mes de prisión condicionada.

Aunque él y su defensa en repetidas oportunidades han negado dichos señalamientos, con ocasión de esta reciente condena, algunos usuarios en redes sociales revivieron las violentas imágenes con las que recordaron como fue la presunta agresión del deportista a Cortés.

Pues se trata de impactantes imágenes que muestran a la expareja de Villa con golpes en su cara y sangre chorreando de su nariz y labios.

Cabe recordar que las imágenes ya habían sido difundidas por la mujer que lo acusa de violencia y que recientemente fueron nuevamente revividas y viralizadas por internautas que han seguido el juicio.

En los archivos revividos en redes también se observa un video en el que aparece el futbolista y su pareja en una discusión en la que se empujan y manotean para, presuntamente, pasar a la violenta agresión que termina con la joven con la cara llena de sangre.

En horas se conocerá el veredicto contra el golpeador Sebastián Villa, quién hoy increíblemente antes del partido contra #Arsenal, posó en la foto con la bandera de Ni Una Menos!



Justicia para Daniela Cortés!#Beligoy #Varsky #Pombo #Benedetto pic.twitter.com/TvrS02ISV0 — El Sirio De River (@El_Sirio_River) June 2, 2023

Además de la sentencia de dos años, Villa fue condicionado a seguir una serie de reglas de conducta durante ese período en las que debe abstenerse de cualquier contacto con Cortés y su familia y de consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.

Así mismo, deberá someterse a un tratamiento psicológico y participar en talleres para "abordar su problemática".

El futbolista paisa jugaba en el equipo argentino Boca Juniors desde 2018. El juicio oral se llevaba a cabo desde el 17 de abril pasado por el Juzgado en lo Correccional 2, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

Daniela Cortés, su expareja no estuvo presente en la lectura del veredicto. Los hechos, según denunció, ocurrieron el 27 de abril de 2020 en la casa que entonces compartían en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad de Canning. Al respecto, en todo momento Sebastián y su defensa negaron dichas acusaciones y aseguraron tener pruebas de lo contrario.

Segundo video que aportó la defensa de Sebastián Villa a la causa .

El jugador declara que no agredió a Cortés y que su ex pareja no le dejaba salir de su vivienda 👇 pic.twitter.com/DshJAS5cLs — Luis Fregossi (@LuisFregossi) May 8, 2020

Vale la pena recordar que fue la misma Cortés quien publicó las imágenes de sus heridas en sus redes sociales y a la mañana siguiente hizo la denuncia penal, imágenes que hoy reviven los usuarios de redes sociales. En dicha publicación, que luego borró, se refería al jugador como un “maltratador físico y psicológico”. “Este es el verdadero Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, escribió Cortés en su momento.

Así mismo agregó que “hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad haciendo que solo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro (…) No entiendo una persona profesional cómo es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar, siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia”.

Por lo pronto la condena de Villa, por ser inferior a tres años, no debe cumplirse en un centro carcelario por lo que podría seguir ejerciendo su profesión. Ahora deberá esperar para saber qué pasará con su futuro en el nuevo juicio oral que se adelanta en su contra por el delito de abuso sexual con otra mujer.

