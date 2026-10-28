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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Se conoce el papel del hijo de Iván René Valenciano dentro de banda en Medellín

Se conoce el papel del hijo de Iván René Valenciano dentro de banda en Medellín

El alcalde de Medellín se refirió al papel que habría tenido el hijo de Iván René Valenciano, tras su captura, y mencionó detalles del procedimiento.

Captura y procedimientos de la Policía Nacional con los implicados, señalando el papel del hijo de Iván René Valenciano dentro de una banda delictiva
Detalles de la investigación revelan cuál era el rol del hijo del exfutbolista Iván René Valenciano
Foto: pantallazo tomado de Blu Radio
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

Durante un operativo de seguridad denominado Cerco Épico, las autoridades de Medellín capturaron a Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, conocido con el alias de Valenciano e hijo del exfutbolista Iván René Valenciano.

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Asimismo, fue detenido Eddy Santiago Cuadros Yepes, alias Risas, hijastro del exdeportista. Ambos son señalados de presuntamente integrar la banda delincuencial La Roja, una organización dedicada al hurto de objetos de alto valor en Medellín.

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¿Cuál era el papel de Jacobo Valenciano dentro de la banda criminal?

En una entrevista con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que las labores de inteligencia y las investigaciones judiciales permitieron establecer cuál habría sido la función de Jacobo Valenciano dentro de la estructura delincuencial.

Según el mandatario, el joven habría cumplido el papel de marcador o señalador, encargado de identificar a las posibles víctimas y alertar a sus cómplices para que cometieran los robos.

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“La función que cumplía el otro, Valenciano, es casi el que señalaba. Ellos operan de varias formas. Ellos se van para el aeropuerto, se van para centros comerciales, se van para algunas zonas y ven quién tiene un reloj. O que tiene una cadena o algo de alto valor, lo señalan directamente, lo siguen y le dicen al otro, es ese”, explicó Gutiérrez durante la entrevista.

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De acuerdo con lo señalado por el alcalde, el hijo del exdeportista identificaba a personas que portaban objetos de valor, especialmente relojes de alta gama y cadenas. Posteriormente, habría seguido a las víctimas y alertado a otros integrantes de la banda para que ejecutaran los atracos.

Por su parte, alias Risas habría participado directamente en los robos violentos, según la información entregada por el mandatario.

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¿Qué más se conoció sobre el operativo en el que fueron capturados el hijo y el hijastro de Valenciano?

Según la información entregada por las autoridades, la banda La Roja estaría vinculada con La Terraza, organización que, a su vez, ha sido relacionada con La Oficina y otras estructuras criminales que operan en Medellín.

Durante el operativo Cerco Épico, las autoridades capturaron a ocho presuntos integrantes de esta organización dedicada al hurto. La intervención se desarrolló como parte de las acciones de seguridad adelantadas en la ciudad.

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Las autoridades señalaron que el hurto a personas constituye una de las prioridades en materia de seguridad e inteligencia en Medellín.

Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo de Iván René Valenciano, capturado por la Policía en Medellín.
Las autoridades de Medellín confirmaron que Jacobo de Jesús Valenciano portaba antecedentes y violó su medida domiciliaria para seguir delinquiendo
/Foto: redes sociales

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Por su parte, Federico Gutiérrez indicó que los procedimientos se realizaron mediante órdenes judiciales obtenidas tras coordinaciones con la Fiscalía General de la Nación.

El antecedente judicial que tenía el hijo del exfutbolista

El diario El Tiempo informó que Jacobo ya había sido detenido el 27 de junio de 2024, cuando tenía 18 años, por su presunta participación en un hurto ocurrido en el barrio Belén La Mota, en la comuna 16 de Medellín.

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De acuerdo con ese medio, en aquella ocasión el joven fue señalado de intimidar con un arma de fuego a una persona para despojarla de sus pertenencias. Los objetos hurtados habrían tenido un valor cercano a los 14 millones de pesos.

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Tras ese procedimiento judicial, un juez le impuso una medida de detención domiciliaria, según la información publicada por El Tiempo.

Este antecedente vuelve a mencionarse tras la reciente captura de Jacobo Valenciano, quien ahora es señalado de presuntamente cumplir funciones de identificación y seguimiento de víctimas dentro de la banda La Roja. Su responsabilidad en los hechos investigados deberá establecerse en el proceso judicial correspondiente.

Mira también: Él es el hijo de Iván René Valenciano, capturado en Medellín: cayó en megaoperativo

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