¡Se pasan! Ladrón se llevó a perrito que estaba amarrado en la entrada de un supermercado

En el barrio Santa Librada, en la localidad de Usme, Bogotá, se presentó un hecho insólito, un ladrón se llevó la mascota de una adulta mayor que la esperaba amarrado en la entrada de un supermercado mientras ella hacía algunas compras.

La mujer se identificó como María Mosquera y siente que los delincuentes le robaron parte de su vida. En imágenes de una cámara de seguridad se ve al delincuente mientras sale corriendo con Sparky, un Beagle que acompañaba hace 9 años a su dueña.

“Me confié, amarré el perrito al tubo y me entré a hacer mercado. Como a los 10 minutos un hombre me dice: “vino un familiar suyo y se le llevó el perro” […] salí y me vine corriendo a ver si se había soltado […] pues me puse a llorar porque 9 años el perrito conmigo”.

El delincuente, al parecer, le estaba haciendo seguimiento y esperó a que María estuviera en al fondo del local para aprovechar y desatar la correa de Sparky.

Llevo ya 2 días, desde ayer a medio día no he descansado, pegando afiches en las paredes, hablando con uno y recomendado con otro, no hemos tenido vida, definitivamente se nos fue la paz y la tranquilidad

La Policía de Usme investiga el robo para poderle dar paz a la afligida señora. Cualquier información puede ser reportada directamente con las autoridades.