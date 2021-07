Julián Esteban, el niño que quería ser como Egan Bernal murió al ser atropellado por una tractomula

“Me volví famoso de un momento a otro. No sé por qué si no gané el Tour, pero es algo muy bonito”, dijo ese día durante una entrevista. Y es que su emoción fue tan contagiosa que niños, jóvenes y adultos lo buscaban para tomarse fotografías con él, e incluso le pidieron algunos autógrafos.

Según informaciones, el niño de 13 años habría sido arrollado por una tractomula durante la mañana de este domingo mientras hacia una sesión de entrenamiento de la escuela ciclística a la que pertenecía y que era liderada por el exdeportista Fabio Rodríguez.

El menor, quien se volvió viral luego de conmover a los colombianos afirmando que quería ser como Egan Bernal, hoy enluta al país.

“Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián”, escribió su entrenador Fabio Rodríguez en Twitter.

Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián. pic.twitter.com/S86rX0M6Cp — FABIO RODRIGUEZ. #formandofuturoscampeones (@farozciclismo1) July 18, 2021

Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 18, 2021

