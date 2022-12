La ex de 'Chicharito': DESPECHADA y hablando más de la cuenta

Luego de dos años de relación, la ruptura de Javier Hernández y la periodista Lucía Villalón; sigue dando de qué hablar.

Las infidelidades, el ‘abandono’ del jugador, las fotografías de su nuevo romance, sacrificios, hacen de esta historia toda una novela mexicana.

A inicios de 2017 varios medios internacionales confirmaron el final de esta historia de amor y el principio de una tormentosa cadena de rumores que han sido portada de las principales revistas de entretenimiento de los dos países.

En pleno San Valentín, circularon unas fotos de ‘Chicharito’ paseando muy campante con su nuevo amor por calles parisinas; fotos que abrieron un nuevo capítulo del trio amoroso.

¿Quién es la nueva conquista de 'Chicharito' ?

Se trata de la actriz, modelo y cantante mexicana, Camila Sodi; una hermosa mujer que se robó el corazón del jugador del Leverkusen.

"Lo de Camila Sodi ya me lo imaginaba. Lo que duele es la traición y la deslealtad", dijo la ex de Chicharito acerca del nuevo amor de Javier Hernández.

¿Qué dice la despechada?

¡De todo! La periodista española habla sin temor sobre la ruptura con el que era su prometido.

“Sacrifiqué muchas cosas, sí. Me fui a vivir a otro país, dejé a mi familia y a mis amigos y traté de amoldar mi trabajo para poder pasar más tiempo en casa con él”, dijo para la revista Hola México.

Según Villalón, todo empezó por un problema de salud, ella estuvo hospitalizada y no recibió el apoyo del jugador mexicano.

“Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola (…) él me falló, me dejó abandonada en el hospital”, dijo para el periódico El Español.

Luego de salir del hospital volvió Alemania, ‘Me dijo muchas cosas (…) Lo último que me dijo me sorprende hoy en día... que quería estar solo”, concluyó.

