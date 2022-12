Ladrones amenazaron con arma de fuego a familia en Puente Aranda; les robaron el carro

Una vez más noticias de inseguridad vuelven a ser el pan de cada día y momento de terror vivió una familia en Puente Aranda cuando tres delincuentes les robaron el carro.

Gracias a la cámara de seguridad de la vivienda quedó registrada la situación que vivió una pareja junto a su pequeño hijo.

Allí se puede ver cuando los tres estaban llegando a su casa en horas de la noche, según la filmación a las 11:11 p.m. En un primer instante, la mujer se bajó del lado del acompañante e ingresó a la vivienda por el parqueadero.

Algunos segundos más tarde salió de nuevo para ayudarle a su pareja a bajar al menor de edad que estaba sentado en la silla trasera, cuando de un momento a otros tres hombres que estaban rondando por la zona se les acercaron y uno de ellos sacó un arma para amedrentarlos.

Al ver esta situación la mujer tomó al niño en sus brazos e ingresó a la casa, sin embargo, el hombre se enfrentó un momento a los ladrones pero luego salió corriendo, tanto es así que del susto se cayó algunos metros más adelante.

Los delincuentes se salieron con la suya y terminaron robándose el carro que hoy día es buscado por los dueños en las redes sociales.

La filmación pone los pelos de punta pues algunos internautas aseguraron que 'la sacaron barata' mientras que otros los criticaron pro ser tan confiados y no ingresar rapido a la casa con el carro una vez llegaron.

"Toca andar armado si veo que pasan tres pintas solo me preparo, una vez me increpan se los voy estallando nada 😠😡🤬", "Lo primordial es preservar la vida; la sacó barata porque le pudieron haber disparado y por fortuna no se le metieron a la casa. ", "Por eso cuando uno llega a la casa con el vehículo hay que estar alerta y sí vé gente sospechosa no estar todos al lado dél vehículo y siempre listos para reaccionar porque el ladrón siempre llega dé sorpresa pero cuándo vé que hay reacción se acobardan", son algunas de las opiniones.

#SeBusca vehículo hurtado #IVX035#AsiFue. 3 delincuentes armados robaron este vehículo en inmediaciones al sector del Galán. pic.twitter.com/7bfgeZyoFo — Diego Arias (@DiegoAriasF1) December 10, 2022

