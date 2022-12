Las parejas más felices son las que ROMPEN reglas

No todo es alegría y felicidad en una pareja estable. Sin embargo, hay razones verdaderas que te permiten ser feliz con la persona que está a tu lado:

Ser independiente: Aunque tengas tu interés propio debes tener claro que son un equipo, eso es beneficioso para los dos. Es un error dejar tus sueños por hacer realidad los de tu pareja, lo correcto es luchar por tus cosas personales para crecer profesional y personalmente. Hará que la relación sea más fuerte.

No desconfiar: Tener una buena base en tu relación depende de la confianza y honestidad que haya entre los dos. Sin embargo, es bueno que sepas que esto no quiere decir que tengas que contar todo tu pasado. Además, es importante que tu pareja conozca tus defectos, nunca finjas ser quien no eres.

Citas inesperadas: No dejes apagar la llama del amor por las rutinas laborales. Una invitación a cine, una cena o una ir a un lugar distinto para hacer el amor puede encender nuevamente esa pasión que se va perdiendo.

Nunca dormirse enojados: Difícil de creer, pero es uno de los secretos más importantes para que una pareja sea feliz. No olvides que después de la tormenta llega la calma y si hay peleas nunca te acuestes sin dialogar. Tienes que decir todo lo que no te gusta y te está molestando ¡Realmente notaras la diferencia!