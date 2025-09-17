Lista de fallecidos y hospitalizados tras el motín en Funza: identidades confirmadas

Ya son seis las víctimas mortales que dejó el motín registrado en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca. La confirmación llegó por parte del gobernador Jorge Emilio Rey, quien en las últimas horas entregó la actualización de las identidades tanto de los fallecidos como de los heridos que permanecen bajo atención médica.

El caso se originó la noche del martes 16 de septiembre, cuando, según los reportes iniciales, varios detenidos habrían incendiado colchones en un aparente intento de fuga. La situación desató una emergencia que dejó graves consecuencias.

Puedes leer: Ella era Leidy Carranza, motociclista fallecida en confuso accidente en la NQS de Bogotá



Fallecidos confirmados tras motín en Funza

El gobernador Rey informó que las víctimas fatales no presentaban quemaduras, sino que habrían muerto por paros cardiorrespiratorios producto de la inhalación de humo. La lista completa de fallecidos es la siguiente:



José Fernando Rodríguez Lesmes, 48 años.

Arcadio Antivia Velásquez, 44 años.

Sergio Humberto Zarta Barrero, 29 años.

Alejandro Javith Blanquicet Bocanegra, 22 años.

Andrés Alberto Organista Ibáñez, 36 años.

Juan Felipe Bernal, 24 años (última víctima confirmada durante la tarde del miércoles).

Puedes leer: Superabuela salvó a su nieta en explosión en Iztapalapa, pero tuvo un triste final



Hospitalizados en delicado estado

Seis de los privados de la libertad permanecen internados en unidades de cuidados intensivos, recibiendo tratamiento por complicaciones respiratorias:

Luis Alejandro Orrego, 30 años.

Miguel Ángel Buitrago Castro, 25 años.

Edgar Darío Cárdenas Martínez, 53 años.

Edgar Nicolás Jiménez Leyton, 26 años.

José Javier Fonseca, 35 años.

Julián Steven Ceruera Rico, 28 años.

Adicionalmente, una séptima persona identificada como Yeferson Parra, de 25 años, recibió atención médica por una fractura en la mano, derivada de una agresión dentro de la celda.

El gobernador Rey relató que horas antes del incendio se había reportado una riña entre dos internos. Uno de ellos resultó con heridas en la mano y fue trasladado a un centro asistencial. Posteriormente, hacia las seis de la tarde, se registró la emergencia con los colchones en llamas.

Publicidad

La hipótesis que se maneja es que la pelea inicial habría sido un distractor para ejecutar el intento de fuga. Sin embargo, Rey aclaró que ninguno de los detenidos logró escapar y que la estación de Funza no presentaba hacinamiento en ese momento.

