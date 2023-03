Local Severo Sinvergüenza fue intervenido por las autoridades

El pasado lunes 6 de marzo se viralizaron por medio de las redes sociales una serie de videos que escandalizaron a más de una persona, pues se podía ver que un trabajador de un local llamado Severo Sinvergüenza Cali untaba leche condensada a una cliente en sus pechos y luego retiró el producto con su lengua.

Ante estas filmaciones, las autoridades de la ciudad hicieron una respectiva visita y pusieron algunas normas para que el local siguiera funcionando y entre ellas está poner vidrios polarizados para evitar el exhibicionismo y que lo que ocurre dentro no se vea desde afuera.

Asimismo, los dueños del establecimiento comercial deberán controlar el comportamiento de sus empleados y los clientes dentro del local, prohibiendo de esta manera las cachetadas y los golpes entre visitantes y empleados.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de la capital vallecaucana, habló a los medios de comunicación y dijo: "Hemos analizado con detenimiento esos videos y son bochornosos, no es la Cali que queremos representar, no es la que queremos publicitar al interior de Colombia y ante el mundo. Hemos organizado una visita articulada de todas las autoridades al establecimiento para verificar estrictamente el cumplimiento de la ley".

"Si no cumple la norma será sancionado drásticamente porque no es la imagen que queremos proyectar de los caleños, no es sexualizando a la mujer", aseguró el funcionario.

El desgaste de las autoridades por el marketing de #severosinverguenza es bochornoso. La ciudad tiene otras prioridades. pic.twitter.com/bOmjPcZweh — CBonlinecali (@CBonlinecali) March 7, 2023

Sobre esta situación y la visita de las autoridades al local Severo Sinvergüenza en la ciudad de Cali, son muchos los internautas que se han pronunciado por medio de las redes sociales con todo tipo de comentarios, entre ellos hay personas que están indignadas, según ellas, porque las autoridades ponen la mirada en un local que ofrece servicios de comida y las personas entran por su propia cuenta y no se fijan en la inseguridad que hay en la ciudad.

Mientras que otros piden la dirección del lugar para poder ir algún día y vivir en persona la experiencia que ofrecen en el local de comidas.

Aplaudir un emprendimiento comercial como este, es tanto como autorizar el sexo en parques, buses, ascensores y demás espacios públicos. No es correcto. No es un tema moral. Hay espacios para todo, y un restaurante no puede serlo para lo que ha circulado en redes sociales — Carmen A Sarmiento (@aliciasarmiento) March 7, 2023

A pero el sicariato si les parece normal, la corrupción normal, el robo del erario publico normal, tienen tanta moral que la tienen doble — DIEGO ARIAS (@imdiegoarias) March 7, 2023

