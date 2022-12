MADONNA publicó ardiente DESNUDO en Instagram

A la ‘Reina del Pop’ no le pasan los años. A sus 58 años de edad, Madonna no deja de sorprender no solo por su irreverencia sino porque se le ve muy bien conservada. Eso lo demostró a través de una foto desnuda que publicó en Instagram hace poco.





La publicación tiene dos imágenes, en la primera se ve el cuello y la boca de la estrella musical y en la segunda un tonificado cuerpo desnudo. Aunque deja ver apenas lo necesario para saber que tiene tremendas curvas, sus seguidores reclaman por más, pues reprochan haberlos antojado.





