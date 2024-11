Mamá de Juan Felipe Rincón cuestiona a papás de la niña de 15 años: “Es muy normal”

La mamá de Juan Felipe Rincón, Dina Morales, rompió el silencio tras la muerte de su hijo. Luego de sus recientes declaraciones a través de Facebook y recientemente en una entrevista con Noticias Caracol la mujer aprovechó el espacio para aclarar rumores sobre el caso, expresar su dolor y lanzar fuertes cuestionamientos hacia la familia de la menor de edad vinculada al incidente.

Durante la entrevista, Dina Morales aseguró estar convencida de que s u hijo fue víctima de una emboscada el día de su muerte. “Si realmente querían confrontarlo, ¿por qué estaban armados? Mi hijo llegó solo. Habían tres hombres y dos mujeres, ¿era necesario tanto para enfrentarlo? Esto no fue una confrontación, fue una trampa” , afirmó, visiblemente afectada.

Dina también puso en duda las acusaciones de que Juan Felipe, de 21 años, sostenía una relación con una menor de edad. Según su testimonio, ella desconocía esa situación y considera que las acciones contra su hijo no tienen justificación. “Si mi hijo realmente estaba haciendo algo indebido, ¿por qué no lo denunciaron ante las autoridades? Esto no se manejó de manera legal; a mi hijo lo emboscaron” , agregó.

Según la Fiscalía Andrés Felipe Sotelo, de 27 años, habría disparado a Juan Felipe Rincón, hecho que acabó con la vida del joven de 21 años /Fotos: capturas de pantalla Focus Noticias y redes sociales

La mamá de Juan Felipe Rincón lanzó duros cuestionamientos

Dina Morales también apuntó sus críticas hacia la familia de la menor involucrada en el caso. “Si dicen que llevaban tres meses de relación, ¿dónde estaban los papás? Una niña con valores no debería quedarse por fuera de su casa sin que sus padres lo noten. Yo no justifico lo que mi hijo haya podido hacer, pero los padres también tienen responsabilidad” , expresó.

Mamá de Juan Felipe Rincón se muestra devastada /Foto: redes sociales

En un momento polémico de la entrevista, Dina defendió a su hijo señalando que relaciones entre hombres mayores y mujeres menores son algo común: “¿Tú nunca has visto a un hombre mayor con una menor? Porque yo sí, mucho. No estoy diciendo que esté bien, pero tampoco se puede juzgar a mi hijo sin ver el entorno de esa niña” , aseguró.

Juan Felipe Rincón junto a una menor de edad / FOTO: Noticias RCN

Dina Morales, mamá de Juan Felipe Rincón habló de cómo era su hijo

La exesposa del General William Rincón, papá de Juan Felipe describió a su hijo como un joven trabajador, humilde y responsable. “Era una persona detallista, que sacaba chistes de todo y nunca nos dio problemas graves". También reveló que vivía solo desde hace dos meses en Bogotá y le gustaba mucho el deporte e ir al gimnasio . "Para mí, todavía era muy inocente en varios aspectos, aunque ya era mayor de edad” , recordó con tristeza.

El inspector de la Policía General William Rincón habló del vinculo de su hijo Juan Felipe Rincón con una menor de edad. /Fotos: Redes sociales

La madre reiteró su desconcierto por el lugar donde ocurrió el asesinato. “No sé qué hacía en el barrio Quiroga. Ese no era un lugar que él frecuentara. Cuando me dijeron lo que pasó, no lo podía creer. Me duele mucho cómo lo agredieron” , comentó.

Finalmente, Dina Morales pidió respeto por su dolor y dejó un mensaje claro: “Espero que las investigaciones aclaren todo. Mi hijo no tenía antecedentes, pero los responsables de su muerte deben rendir cuentas. A Juan Felipe le quitaron la vida injustamente” .

