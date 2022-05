Mujer murió al quedar atrapada en una máquina industrial de pan

Virginia López Severiano tenía 44 años y murió mientras trabajaba limpiando una máquina industrial de pan la cual la presionó por más de una hora.

Este terrible caso sucedió en el Mercado Azteca de Selma, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Al parecer, la mujer no sabía que la máquina estaba prendida, por lo que quedó atrapada y no pudo salir. Cuando llegó el personal de emergencia, trabajaron por más de 90 minutos para poder sacarla de allí.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Bomberos de Selma dijo sobre este caso: "básicamente se desarmó la máquina de pan para sacar a la mujer".

Una vez pudieron liberar a Virginia López Severiano, fue llevada al Hospital de la Universidad de Duke, lugar en que le pensaban opera el brazo, pero debido a la gravedad de las heridas, la mujer murió ese mismo día.

Por medio de la red social de Facebook , la hija de la víctima escribió unas palabras conmovedoras recordando a su mamá: "Mi mamá es la mejor madre que una niña podría tener. Me enseñó la resiliencia, la importancia del trabajo duro y me mostró cómo se siente el verdadero amor. Desde muy joven mi mamá no tuvo la vida más fácil. Comenzó a trabajar a una edad temprana para ayudar a mantener a su familia y finalmente decidió viajar cientos de miles de millas para tratar de darle a su familia una mejor oportunidad de tener una buena vida".

Para ayudar a la familia con los gastos del entierro, se creó una página de GoFundMe y gracias al corazón de miles de personas, superaron la meta de $5,000 dólares en el primer día de ser compartida en línea.