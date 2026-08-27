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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Dos temblores sacuden a Colombia en la mañana de este jueves; superan magnitud 4.4

Dos temblores sacuden a Colombia en la mañana de este jueves; superan magnitud 4.4

La mañana de este jueves 27 de agosto de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió reportes actualizados confirmando los epicentros de ambos movimientos.

Sismo en Istmina, Chocó: Detalles y magnitud de los temblores de hoy
Sismo en Istmina, Chocó: Detalles y magnitud de los temblores de hoy
Foto: @SGC
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Si te encuentras en Colombia o sigues de cerca la actividad sísmica del país, la mañana de este jueves 27 de agosto de 2026 trajo consigo novedades importantes desde el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Dos sismos seguidos se registraron con epicentro en la región del Chocó.

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¿Dónde fue el epicentro del temblor en Colombia hoy?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó a través de sus plataformas oficiales y boletines actualizados que el epicentro de ambos eventos sísmicos se ubicó en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, sobre la costa pacífica de Colombia.

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Para el primer temblor, ocurrido a las 10:25 hora local, el reporte actualizado detalló que la localización exacta se situó a 17 kilómetros de Sipí (Chocó).

Este sismo tuvo las siguientes coordenadas geográficas de referencia: una latitud de 4.54 y una longitud de -76.74.

El mapa de visualización del epicentro proporcionado por las autoridades muestra que las ondas se originaron en esta zona boscosa del Pacífico colombiano.

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El segundo temblor no tardó en registrarse. Exactamente a las 11:21 hora local (apenas 56 minutos después del primero), la tierra volvió a moverse en la misma región.

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En este caso, el SGC localizó el epicentro a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), con coordenadas geográficas de latitud 4.57 y longitud -76.78. Nuevamente, la cabecera municipal de Istmina sirvió como referencia principal para catalogar el área del epicentro.

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¿Qué magnitud tuvieron los sismos registrados en el Chocó?

La medición de la energía liberada por estos movimientos telúricos pasó por varias fases de revisión técnica por parte de los sismólogos del SGC, una práctica común ante eventos de esta naturaleza para garantizar la exactitud absoluta de los datos.

  • Primer sismo (10:25 AM): Inicialmente, el SGC emitió un "Boletín Preliminar" automático a través de sus canales oficiales en el que se reportaba una magnitud preliminar de 4.2 con una "profundidad superficial". Minutos más tarde, tras la revisión detallada de los analistas, se publicó el "Boletín Actualizado 1", el cual ajustó la cifra final a una magnitud de 4.4 y determinó una profundidad exacta de 43 kilómetros.
  • Segundo sismo (11:21 AM): Este evento posterior fue reportado directamente con su boletín de actualización número 1. La energía liberada se calculó en una magnitud de 4.0, compartiendo exactamente la misma profundidad que el sismo anterior, es decir, 43 kilómetros.

Al analizar el mapa de estaciones de monitoreo del SGC en el departamento del Chocó y departamentos aledaños como Antioquia y el Eje Cafetero, se observa la distribución de estaciones receptoras en ciudades clave como Quibdó, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Cali, las cuales ayudaron a triangular con precisión la información de estos eventos.

Las autoridades recuerdan a la población que los boletines preliminares son de carácter automático y están sujetos a cambios constantes hasta que un sismólogo realiza la revisión humana de las ondas.

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