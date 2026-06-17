Fuerte temblor en Colombia alcanza la magnitud 5.1 en pleno amanecer de este miércoles

Un fuerte temblor sacudió a Colombia en pleno inicio de miércoles cuando millones de colombianos se disponen a iniciar sus jornadas del día.

El evento sísmico se presentó este 17 de junio de 2026 y, según informe del Servicio Geológico Colombiano, ocurrió a las 5:51 de la madrugada.

El boletín oficial de la entidad detalla que el temblor presentó una magnitud que alcanzó los 5.1 en escala de Richter y su epicentro fue en Los Santos, departamento de Santander.



Las coordenadas detalladas indican que el evento telúrico tuvo una Latitud de 6.82 y una Longitud de -73.14 en una zona cercana al denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, que se conoce por registrar frecuentes sismos en el país.



Temblor en Santander, Colombia hoy 17 de Junio de 2026 / FOTO: Servicio Geológico Colombiano

El epicentro se ubicó puntualmente al sur de Bucaramanga, muy cerca a otros municipios de Santander y aledaños a ciudades como Tunja y Cúcuta donde ciudadanos reportan haber sentido con intensidad el movimiento de tierra.

Pese a que Los Santos es una zona que suele ser sísmica, el evento de esta madrugada alcanzó a generar alerta ya que fue sentida en varios departamentos y ciudades como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Bogotá.

El Servicio Geológico informó que el temblor tuvo una profundidad de 146 kilómetros y miles de personas alcanzaron a sentir con fuerza el movimiento de tierra en diferentes zonas del país.

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Los mayores reportes de ciudadanos provienen de Santander donde habitantes de Bucaramanga, Piedecuesta y otros municipios cercanos manifiestan haber entrado en alerta por el sismo que, además, fue percibido como de larga duración.

Otros reportes llegan desde departamentos como Boyacá, donde habitantes de municipios como Moniquirá, Chiquinquirá y Sogamoso reportan fuertes movimientos en sus viviendas, pero sin caída de objetos, lo que permitió mantener la calma y, en muchos casos, evitar la evacuación preventiva.

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Pese a que se trató de un evento sísmico leve y que no registra hasta el momento emergencias o consecuencias, autoridades realizan un barrido por la zona de epicentro y sectores aledaños para corroborar que el temblor de esta madrugada no haya dejado víctimas ni afectación a personas o a estructuras.

De igual forma desde las diferentes ciudades organismos de emergencia insisten a los ciudadanos en conservar la calma ante este tipo de eventos naturales y evitar entrar en pánico o correr sin control ya que esto solo complicaría la situación y aumentaría el riesgo de accidentes.

Se recomienda a las personas tener presentes los protocolos de acción y evacuación en caso de que el evento sísmico aumente y se requiera de la salida de viviendas o estructuras.