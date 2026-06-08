Giro en muerte de Mía Cataleya: ¿el agresor sería un novio secreto de su mamá?

La muerte de Mía Cataleya, una bebé de apenas seis meses de edad, continúa causando dolor e indignación en El Espinal, Tolima. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, en redes sociales han surgido múltiples teorías sobre quién podría ser el responsable de la tragedia.

Una de las versiones que más fuerza tomó en internet apuntaba a la existencia de un supuesto novio secreto de la madre de la menor. Sin embargo, un reciente reportaje puso la lupa sobre estas afirmaciones y mostró que, lejos de aportar respuestas, los rumores han provocado una cadena de señalamientos contra personas que aseguran no tener ninguna relación con el caso.

¿Un supuesto novio secreto en caso de Mía Cataleya?

De acuerdo con la investigación periodística, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita vincular a un supuesto novio secreto de la madre con los hechos que rodean la muerte de la bebé. Por el contrario, el informe advierte que esta versión ha sido difundida ampliamente sin pruebas conocidas que la respalden.

La situación ha generado consecuencias para varios ciudadanos que terminaron expuestos públicamente. Entre ellos se encuentra Eduardo Méndez, una expareja de la madre de la menor, quien tuvo que salir a desmentir las acusaciones que comenzaron a circular en redes sociales.

Otro de los casos mencionados es el de Catherine Guerrero, quien asegura haber sido señalada falsamente como la madre de la bebé luego de que sus fotografías fueran compartidas sin autorización en distintas publicaciones relacionadas con el caso.

El reportaje también recoge el testimonio de Alexander Cardoso, conocido como 'el Flaco', quien afirma haber recibido amenazas de muerte tras ser vinculado por usuarios de internet con la tragedia. Según relató, la presión llegó a tal punto que tuvo que ocultarse por temor a posibles represalias.

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Paradójicamente, Cardoso sostiene que él y su pareja fueron algunas de las personas que alertaron sobre el delicado estado de salud de la bebé el día de los hechos. Según su versión, notaron que la menor lloraba constantemente, se veía pálida y presentaba señales que les generaron preocupación, motivo por el cual avisaron a la madre para que buscara atención médica.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre los riesgos de la desinformación en redes sociales. Mientras la investigación oficial continúa, los afectados han pedido a la comunidad abstenerse de difundir acusaciones sin pruebas y permitir que sean las autoridades quienes determinen responsabilidades.

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Por ahora, la identidad de la persona responsable de los hechos sigue siendo materia de investigación. Lo que sí dejó en evidencia el reportaje es que las versiones no verificadas han terminado afectando a personas inocentes, aumentando la confusión alrededor de un caso que continúa conmocionando al país.