La Diabla y el video compartido que resultó en mal augurio: "No me da miedo la muerte"

Zaida Andrea Sánchez Polanco, conocida como La Diabla, fue una figura clave, al parecer, en el tráfico de cocaína y extorsión en el Catatumbo, y se encontraba involucrada en la masacre de una familia cristiana en Aguachica, Cesar.

Su muerte, ocurrida en Medellín, fue grabada por cámaras de seguridad y quedó registrada en un impactante video, el cual reflejó de alguna manera el trágico destino que ella misma había anunciado a través de una publicación que compartió en TikTok.

El ataque contra La Diabla ocurrió cuando dos sicarios en moto la interceptaron en la vía pública. La mujer, que se encontraba saliendo de un lujoso hospedaje y se bajaba de su camioneta de alta gama, fue alcanzada por varios disparos que le causaron la muerte poco después de ser trasladada a un centro asistencial.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que los sicarios, con precisión, atacaron a la mujer, quien pese a sus esfuerzos por sobrevivir, no logró resistir las graves heridas.

Publicidad

La Diabla, a sus 27 años, había acumulado un largo historial criminal, incluyendo homicidio, narcotráfico y extorsión. Además, había sido vinculada con El Calvo, otro capo del narcotráfico que fue asesinado en el pasado. Su participación en la masacre de la familia del pastor Marlon Lora en Aguachica la convirtió en una de las mujeres más temidas y peligrosas del país.

Un mensaje de mal augurio en TikTok, ¿presentía su muerte?

Video del momento de ataque a La Diabla /Foto: redes sociales

Publicidad

A lo largo de los últimos meses, La Diabla compartió en redes sociales fragmentos de su vida de lujo, mostrando relojes, joyas y vehículos de alta gama. Sin embargo, también mostró otra cara a través de TikTok, donde no solo presumía de sus bienes materiales, sino que también compartía pensamientos sobre su vida personal y reflexiones sobre la muerte. En uno de los videos más impactantes, replicó una publicación que hablaba de la muerte, pero con un tono de desafío.

En este, La Diabla compartía el pensamiento: "A mí no me da miedo la muerte, me da miedo no cenar en París, me da miedo nunca recorrer Ámsterdam en bicicleta". En sus palabras, parecía referirse a una vida llena de lujos y experiencias que deseaba vivir, mientras la muerte permanecía como una amenaza latente, pero que, para ella, no representaba miedo.

Lo que en su momento parecía una reflexión provocadora, terminó siendo un trágico presagio. La Diabla había anticipado que su final no llegaría de una manera ordinaria, sino con la misma audacia con la que vivió su vida criminal . Su mensaje, que al principio parecía inofensivo y lleno de sueños por cumplir, se convirtió en un mal augurio, cuando la muerte la alcanzó antes de poder disfrutar de sus deseos.

La Diabla y el video compartido que resultó en mal augurio /Foto: redes sociales

Publicidad

Mira también: Habla mamá de bebé que falleció a golpes en Kennedy