Madre de Valentina Rodríguez señala a expareja de joven: “llegaba a mi casa con moretones”

La muerte de Valentina Rodríguez Ruiz, una joven estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, continúa generando preguntas entre sus familiares, quienes solicitan que se esclarezcan las circunstancias en las que cayó de una camioneta tipo turbo en movimiento, el pasado 13 de octubre, en Cajicá, Cundinamarca.

Su madre, Luz Dary Ruiz, habló sobre los presuntos maltratos que habría sufrido su hija durante una relación sentimental y manifestó sus dudas frente a la versión entregada por el hombre que conducía el vehículo.

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La joven, oriunda de Ubaté, permaneció ocho días en una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. Finalmente, falleció, mientras sus familiares continúan buscando respuestas sobre lo que ocurrió antes de que terminara fuera de la camioneta.

El conductor sostiene que Valentina se lanzó voluntariamente del vehículo. Sin embargo, su familia cuestiona esta explicación y considera necesario reconstruir lo sucedido durante el recorrido, especialmente por los antecedentes de la relación que la joven habría mantenido con su expareja.

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Valentina Rodríguez: las dudas de su madre sobre lo ocurrido en Cajicá

En una entrevista con la emisora La Más Bakana, Luz Dary Ruiz relató cómo se enteró de lo sucedido. Según contó, hacia las cinco de la tarde recibió una llamada de un intendente de la Policía, quien le pidió acercarse al hospital de Cajicá. Al conocer el nombre del hombre que acompañaba a su hija, recordó la angustia que sintió en ese momento.

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“Cuando él me dice el nombre del muchacho, a mí se me vino el mundo entero”, expresó.

De acuerdo con el relato de la madre, Valentina se había bajado de un transporte en un puente peatonal el 13 de octubre y, hasta donde ella sabía, se encontraría con su expareja, quien conducía la camioneta tipo turbo.

La versión del hombre apunta a que la joven se lanzó del vehículo por decisión propia. No obstante, Luz Dary considera que es fundamental establecer qué sucedió dentro de la cabina antes de la caída.

“Tuvo que haber algún agarrón para que se tomara esa decisión”, afirmó, al insistir en sus dudas sobre lo ocurrido. También manifestó: “esa decisión no la toma uno así como así”.

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Por ahora, las circunstancias exactas del hecho no han sido esclarecidas. La familia espera que las autoridades puedan contrastar las versiones con pruebas, testimonios y otros elementos que permitan reconstruir los momentos previos a la caída.

Valentina Rodríguez habría sufrido presuntos maltratos durante su relación

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Uno de los aspectos más delicados del testimonio de Luz Dary Ruiz tiene que ver con la relación sentimental que su hija habría mantenido durante tres o cuatro años. Según la madre, durante ese periodo la joven llegaba frecuentemente a su casa con moretones, aunque inicialmente ofrecía explicaciones que no la convencían.

“A todo momento me llegaba a mí a la casa con moretones. ¿Qué pasó, hija? No, mami, me caí”, relató.

La mujer aseguró que con el tiempo empezó a identificar situaciones que, desde su perspectiva, evidenciaban un comportamiento de control por parte de la expareja. Entre ellas, mencionó restricciones relacionadas con la ropa que Valentina podía usar.

“Él la controlaba, él le decía qué tenía que ponerse, no le dejaba poner vestidos, no le dejaba poner faldas”, señaló.

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Además, denunció que el hombre habría ingresado en varias ocasiones a la vivienda familiar, donde supuestamente rompió la puerta y se llevó pertenencias de la joven, como ropa, zapatos, gafas y dinero.

Luz Dary también afirmó que su hija habría comprado un teléfono que permitía rastrear sus movimientos. Según su versión, el control se extendía incluso al lugar donde Valentina trabajaba.

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“Todo lo tenía él, todo lo que ella hacía”, aseguró.

La madre recordó que la situación también habría afectado el negocio donde trabajaba su hija. Según su relato, la propietaria del establecimiento llegó a advertirle sobre comportamientos que estaban perjudicando el trabajo de la joven.

“Él echaba tierra a las arepas que ella hacía”, contó, al describir lo sucedido como “una persecución terrible”.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio de la madre y hacen parte de los señalamientos que la familia ha expuesto públicamente. La responsabilidad de las personas involucradas y las circunstancias de la muerte de Valentina deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

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Valentina Rodríguez: su madre asegura que intentó ayudarla

Luz Dary Ruiz también contó que intentó convencer a su hija de terminar la relación. Sin embargo, según recordó, Valentina le respondía que la situación no era sencilla o que su pareja había cambiado.

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“Mami, eso no es fácil”, y “Él ya cambió”, eran algunas de las expresiones que, de acuerdo con la madre, escuchaba cuando hablaban sobre el tema.

La mujer considera que su hija habría guardado silencio por temor a las posibles consecuencias que pudieran surgir si denunciaba lo que presuntamente estaba ocurriendo.

“Ella era por protegerlo, para no empapelarlo, le daba miedo”, explicó. También afirmó que, cuando ella le reclamaba al hombre, “él iba y trataba mal a mi hija (...) Todo se lo desquitaba con ella”.

La madre manifestó que acudió a la Fiscalía para denunciar la situación, pero aseguró que sintió que no recibió la atención que esperaba. “Yo me acerqué a la Fiscalía, nunca me escucharon”, dijo durante la entrevista.

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Familia de Valentina Rodríguez busca videos y testimonios

Además de pedir que se esclarezcan los antecedentes de la relación, los familiares de Valentina Rodríguez están solicitando la colaboración de las personas que pudieron presenciar lo ocurrido en Cajicá el 13 de octubre.

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La intención es recopilar videos, fotografías, conversaciones o testimonios que ayuden a establecer cómo se desarrollaron los hechos antes de que la joven cayera de la camioneta. Luz Dary señaló que conserva material que espera entregar a las autoridades cuando se sienta preparada para hacerlo.

La mujer también indicó que un comandante les ha ofrecido ayuda para avanzar en el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, la familia insiste en que se examinen las pruebas disponibles y se determine qué ocurrió durante el trayecto.

“Esto no puede quedar así, tiene que hacerse justicia”, manifestó la madre.

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El caso de Valentina Rodríguez sigue rodeado de interrogantes sobre las circunstancias de su caída y los antecedentes que, según su familia, marcaron su relación sentimental. Por ello, sus allegados reiteran el llamado a quienes tengan información relevante para que la compartan con las autoridades y contribuyan a reconstruir lo sucedido.

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