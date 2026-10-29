Ministerio de Cultura deberá devolver piezas retiradas del Museo Nacional por orden judicial

El Juzgado 24 de Familia de Bogotá le dio un plazo perentorio de 48 horas al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia para restituir la totalidad de las piezas que habían sido retiradas de exhibición el pasado 15 de octubre de 2026.

La providencia resolvió una acción de tutela promovida por el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, acumulando un total de 15 acciones judiciales presentadas por diversos líderes políticos, entre los que destaca también el exsenador Humberto de la Calle.

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Esta medida judicial no solo ordena el retorno físico de las obras a sus espacios habituales en el centro de Bogotá, sino que ampara de manera explícita derechos fundamentales como la libertad de expresión artística, el acceso a la cultura, la educación, la verdad, la memoria histórica y la reparación simbólica de las víctimas.



Si quieres comprender el alcance de esta sentencia de 38 páginas, la motivación del juez y las repercusiones políticas de la jornada, te presentamos a continuación todos los detalles respaldados por el fallo.

Ministerio de Cultura tiene 48 horas para devolver piezas retiradas del Museo Nacional #LoMásBlu #MañanasBlu https://t.co/K4GCGsJzDQ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 29, 2026

¿Por qué un juez ordenó al Ministerio de Cultura restituir las obras del Museo Nacional?

Para entender el origen de este fallo, debes saber que el desmonte de las piezas realizado el 15 de octubre de 2026 generó una fuerte ola de indignación, acompañada por protestas y manifestaciones ciudadanas frente a las instalaciones del Museo Nacional de Colombia.

Además, la Maestría de Museología de la Universidad Nacional denunció censura y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó información formal al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sobre las razones del retiro.

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Ante este panorama, el juzgado, que ya había fijado una medida cautelar provisional el 19 de octubre para frenar el traslado de las obras, procedió a resolver el fondo del asunto.

En la sentencia final, el juez concluyó de forma contundente que el Ministerio de Cultura no presentó ninguna justificación curatorial ni técnica acreditada que respaldara la salida de las obras.

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Según el despacho judicial, la remoción estuvo motivada únicamente por el rechazo a determinados contenidos políticos e históricos, lo que constituyó una restricción injustificada y una vulneración al derecho de los ciudadanos a conocer y apreciar tales expresiones.

El fallo enfatizó la importancia de proteger el acceso a la formación histórica plural, con especial relevancia para quienes reclaman el reconocimiento de las luchas de la población LGBTIQ+, la memoria de las víctimas de la violencia política y los contenidos sobre el acuerdo de paz.

Asimismo, la decisión estableció la estricta prohibición de censura y exigió que cualquier determinación futura respete los principios de pluralismo, igualdad, enfoque diferencial y de género.

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¿Qué piezas deben devolverse y cuáles son las condiciones fijadas para su conservación?

Las obras objeto de este fallo corresponden a más de 50 piezas que estaban expuestas en el Museo Nacional y que están vinculadas directamente a la memoria política reciente de la nación.

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Entre los elementos desmontados se encuentran objetos y expresiones representativas del acuerdo de paz, colectivos feministas, organizaciones de la población LGBTIQ+ y sectores defensores de los derechos de las víctimas de la violencia.

Respecto a las condiciones de entrega, te explicamos que la sentencia le exige al Ministerio de Cultura y a la administración del museo garantizar todas las condiciones técnicas necesarias para la adecuada conservación de los bienes al momento de reubicarlos en sus espacios de exhibición.

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El juzgado determinó que las obras deberán permanecer expuestas en dichos espacios mientras las entidades competentes adelantan una evaluación técnica y curatorial formal.

Este procedimiento interno deberá contar obligatoriamente con la intervención de las instancias institucionales correspondientes, como el Comité de Gestión Patrimonial del Museo Nacional de Colombia, ajustándose siempre a los criterios constitucionales de protección a la memoria, pluralismo y no censura.

Cabe resaltar que, aunque la orden fija el retorno en 48 horas, contra la decisión judicial procede legalmente el recurso de impugnación.

¿Cómo reaccionaron la oposición y los líderes políticos ante el fallo del juzgado?

La decisión judicial desencadenó inmediatas reacciones entre congresistas y sectores afines a la oposición, quienes celebraron la restitución como una victoria frente a lo que calificaron como un intento de censura institucional.

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La exintegrante del Gobierno Gabriela Muñoz afirmó que el fallo representa una advertencia contra el autoritarismo, señalando que "el arte es libre", "la memoria no se censura" y que la historia nacional no le pertenece a ningún gobernante de turno.

En esa misma línea, el congresista de la Alianza Verde Duvalier Sánchez expresó que el retiro de las piezas buscaba alterar la narrativa histórica del país, enfatizando que "quisieron borrar nuestra historia" y que todos los grupos sociales deben estar representados en los museos.

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Por su parte, el senador Alejandro Ocampo cuestionó la falta de explicaciones de la ministra de Cultura sobre los criterios del desmonte inicial y reiteró que la historia no es propiedad de la administración de turno.

La representante Laura Daniela Beltrán, conocida como 'Lalis', resaltó las acciones legales emprendidas por Gabriel Becerra, Ana Erazo y Daniel Monroy, manifestando que la justicia le puso un freno al uso de los museos con fines políticos.

Finalmente, el senador Walter Rodríguez, conocido como 'Wally', destacó el cumplimiento estricto del plazo de 48 horas fijado por la autoridad judicial para que las obras vuelvan a estar a disposición del público.

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