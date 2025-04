Estatua de Shakira en museo de cera genera revuelo: “No se parece”

El Museo de Cera de Veracruz, en México, está en el centro de todas las conversaciones luego de presentar su nueva figura dedicada a Shakira. Lo que se pensaba que sería un homenaje a la estrella barranquillera terminó generando un alboroto total en redes sociales, donde fanáticos y curiosos no tardaron en reaccionar.

La escultura, ubicada en una de las salas principales del museo, pretendía capturar la esencia de la intérprete de “Hips Don’t Lie”. Sin embargo, bastaron apenas unos segundos de exposición pública para que las críticas comenzaran a llover. Según muchos internautas, el parecido es tan escaso que algunos llegaron a confundir la estatua con una imitadora conocida en redes como Shakibecca.

Las imágenes de la figura rápidamente invadieron plataformas como X, donde no faltaron las comparaciones y los memes.

Publicidad

“La nueva estatua de Shakira en Veracruz se parece más a Rebecca que a la verdadera Shakira” , escribió un usuario, acompañado de un montaje que terminó volviéndose viral. La ola de comentarios creció como pólvora, y las bromas no tardaron en hacer parte del espectáculo.

Publicidad

Los detalles que más generaron inconformidad fueron el rostro, la expresión y ciertos rasgos físicos que, para los seguidores, no representan la imagen vibrante y energética de la artista colombiana. Algunos incluso señalaron que parecía una mezcla de varias celebridades menos de Shakira, provocando carcajadas y desconcierto al mismo tiempo.

La nueva estatua de cera de Shakira en Veracruz se parece más a la Rebecca 😂😂 pic.twitter.com/2xN1noN6qk — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) April 26, 2025

Hasta ahora, el Museo de Cera de Veracruz ha mantenido el silencio frente a la polémica. No han emitido ningún comunicado ni respuesta oficial sobre el aluvión de críticas que ha recibido la estatua. Mientras tanto, el revuelo sigue creciendo, y no son pocos los que se acercan al museo no para admirar la figura, sino para comprobar por sí mismos qué tan diferente luce la supuesta Shakira.

El asunto ha llegado tan lejos que varios usuarios proponen en tono de broma que el museo debería reconsiderar su obra y hacer una nueva versión, esta vez inspirándose en alguna de las icónicas imágenes de Shakira durante sus conciertos o en su presentación en el Super Bowl. Otros, más sarcásticos, sugieren que deberían dejarla como está, pues ya forma parte del folclor viral de internet.



Una de las piezas más exitosas del museo

A pesar de las críticas, la estatua se ha convertido en una de las piezas más visitadas del museo en los últimos días. La curiosidad de ver "en vivo" la figura que ha causado tanto alboroto ha atraído tanto a turistas como a locales. Al final, aunque el parecido esté en duda, el museo ha logrado algo que pocos consiguen: que todos hablen de su nueva exposición.

Entre chistes, memes y críticas, el homenaje a Shakira en el Museo de Cera de Veracruz seguirá dando de qué hablar. Lo que era un intento de reconocimiento terminó, para bien o para mal, como uno de los momentos más comentados en el mundo del entretenimiento en los últimos días.

Publicidad

Puedes ver | Shakira y Clara Chía ¿Harán una nueva canción?