Policía Nacional lanza su propia universidad pública con más de 60 programas

El 4 de agosto de 2026, se realiza el lanzamiento oficial de la Universidad Policial de Colombia, una nueva alternativa académica que no solo está pensada para los uniformados, sino que abre sus puertas a todos los ciudadanos que deseen avanzar en su formación.

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) aprobó la inclusión de lo que conocíamos como la Dirección de Educación Policial (DIEPO) como la universidad pública número 36 de Colombia.

Lo más interesante es que se convierte en la primera institución de régimen especial, adscrita al Ministerio de la Defensa Nacional, en ingresar al Sistema Universitario Estatal (SUE).



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¿Qué carreras y programas ofrece la nueva Universidad Policial de Colombia?

Si te preguntas qué podrías estudiar allí, la oferta es bastante amplia y diversa. Según la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, directora de la institución, la universidad proyecta ofrecer más de 60 programas académicos.

Estos se dividen en áreas del conocimiento muy demandadas hoy en día, como ingeniería, ciencias básicas, ciencias sociales y humanidades.

🎓 ¿Sabías que la Policía Nacional ahora contará con una Universidad?



En este video te contamos 3 datos clave sobre esta nueva institución académica para ciudadanos y uniformados, cuyo lanzamiento oficial será el próximo 4 de agosto. 📖



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Para que tengas una idea clara de los niveles educativos disponibles, aquí te detallo lo que contempla su portafolio:

Técnicos laborales y profesionales: Incluyen los programas específicos en servicio de policía.

Incluyen los programas específicos en servicio de policía. Tecnologías y pregrados universitarios: Encontrarás carreras como administración policial y otros 21 pregrados que ya cuentan con acreditación.

Encontrarás carreras como administración policial y otros 21 pregrados que ya cuentan con acreditación. Posgrados de alto nivel: La oferta incluye 22 posgrados activos, distribuidos en 13 especializaciones universitarias, 3 técnicas profesionales, 5 maestrías y un doctorado.

Un dato clave que debes conocer es que, al obtener el estatus de universidad, la institución ahora tiene la libertad de desarrollar nuevos programas de posgrado, especialmente a nivel de doctorado, lo que eleva significativamente su perfil investigativo y académico.

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¿Quiénes pueden estudiar en la Universidad Policial y cómo se financia?

Una de las dudas más frecuentes es si esta universidad es exclusiva para policías. La respuesta es un no rotundo. La Universidad Policial ha sido presentada como una alternativa de formación tanto para miembros de la fuerza pública como para ciudadanos del común.

Así que, si eres un civil interesado en su oferta de ingeniería o ciencias sociales, tienes un lugar allí.

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En cuanto a su funcionamiento económico, hay un punto muy importante que debes entender para tu tranquilidad y la del sistema educativo general.

Aunque es una universidad pública, su presupuesto no se restará del dinero que el Gobierno destina a otras instituciones tradicionales como la Universidad Nacional o la Universidad del Valle.

Esas universidades se financian bajo la Ley 30 de 1992, pero la Universidad Policial seguirá recibiendo sus fondos del presupuesto propio del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Esta institución no nació de la noche a la mañana. Su trayectoria se remonta a los años 40 con el Departamento Docente de la Policía, y su consolidación jurídica actual se dio gracias a la Ley 2179 de 2021 y el Decreto 113 de 2022.

Además, cuenta con un respaldo de calidad sólido, habiendo recibido y renovado su Acreditación Institucional en Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación desde el año 2012.