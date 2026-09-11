Temblor sacudió a Colombia este 11 de septiembre: el epicentro fue en Chocó

Un sismo de magnitud 4,5 se registró este viernes 11 de septiembre de 2026 en el departamento del Chocó, ubicado en el occidente de Colombia.

El evento sísmico ocurrió a las 11:42 a. m. (hora local) y tuvo como punto de referencia el municipio de Istmina. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor tuvo una profundidad de 41 kilómetros.

El movimiento telúrico fue percibido en diferentes zonas del país, principalmente en departamentos del Eje Cafetero y el suroccidente colombiano.



¿Cómo fue el sismo del 11 de septiembre?

El reporte oficial del SGC precisa que el epicentro del fenómeno se ubicó a 27 kilómetros del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó.

En cuanto a su ubicación geográfica, el organismo registró el evento en las coordenadas 4,42° de latitud y -76,72° de longitud, en el occidente de la cordillera de los Andes. Asimismo, la red de monitoreo identificó como municipios cercanos al epicentro a Trujillo, ubicado a 50 kilómetros, y El Dovio, a 55 kilómetros, ambos en el departamento del Valle del Cauca.

El SGC explicó que la información corresponde a un reporte actualizado, por lo que algunos parámetros técnicos podrían presentar variaciones menores a medida que continúe la recopilación y el análisis de los datos provenientes de las estaciones sismológicas.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-11, 11:42 hora local Magnitud 4.5, profundidad 41 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo https://t.co/9B0dv4SHvE — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 11, 2026

¿En qué ciudades se sintió el movimiento telúrico del 11 de septiembre?

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Este movimiento generó reportes de percepción en diferentes municipios del occidente del país. En Risaralda, habitantes de Pereira informaron que la sacudida fue corta, pero fuerte, y que se sintió con mayor intensidad en algunos sectores de la ciudad.

El temblor generó especial atención en esta zona debido a que algunas estructuras del centro de Pereira permanecen afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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Asimismo, en Risaralda se registraron reportes de percepción en Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal. En el departamento del Quindío, habitantes de Armenia también informaron haber sentido el movimiento.

Por otro lado, en el Valle del Cauca, el sismo se sintió de manera notable en Cali, especialmente en los pisos altos de algunas edificaciones. También hubo reportes de percepción en Palmira, Jamundí y Buga.

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En San José del Palmar, Chocó, los habitantes reportaron una percepción más leve del movimiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños ni afectaciones materiales relacionados con este evento sísmico.

¿Qué hacer en caso de un temblor?

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Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma y protegerse de inmediato. La recomendación principal es agacharse, cubrirse debajo de una mesa o estructura resistente y sujetarse hasta que termine el movimiento.

También es importante alejarse de ventanas, espejos y objetos pesados que puedan caer y causar lesiones. Durante el sismo, no se deben utilizar los ascensores.

Una vez finalice el movimiento, se debe verificar el estado de la estructura desde un lugar seguro y, si es necesario, cerrar los suministros de gas, agua y electricidad para prevenir emergencias. Además, se recomienda evacuar de manera ordenada hacia los puntos de encuentro establecidos y permanecer atento ante posibles réplicas.

