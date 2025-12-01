Tres temblores sacuden el inicio de la Navidad este 1 de diciembre; uno se acercó a 4.0

Colombia inició el último mes del año en medio de varios temblores que sacudieron la madrugada de este lunes 1 de diciembre, con sismos que alcanzaron la magnitud 3.8 en escala de Richter.

Los sismos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) que en sus canales y cuentas oficiales de redes sociales confirmaron cada uno de los eventos telúricos de las últimas horas.

Según información de la entidad, los temblores no solamente ocurrieron este lunes sino que iniciaron sobre las 11:05 de la noche del domingo 30 de noviembre; este primer movimiento de tierra alcanzó una magnitud de 3.8 en escala de Richter y tuvo una profundidad superficial (menos a 30 kilómetros).



El SGC detalló que este sismo tuvo el epicentro muy cerca al municipio de Nuquí, en Chocó, más exactamente en el Océano Pacífico, con una Latitud de 5.86 y Longitud -77.64; los lugares donde más se sintió fue en Bahía Solano (Chocó) a 49 kilómetros y Medio Atrato (Chocó) a 96 kilómetros.



Y pese a aque la profundidad fue superficial, el temblor fue percibido con mayor magnitud de hasta 4.0, por lo que alcanzó a generar alarma en varios residentes en edificios altos que ya descansaban o se disponían a dormir.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-11-30, 23:05 hora local Magnitud 3.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Océano Pacífico

Temblor 1 de diciembre

Tan solo una hora después y cuando apenas arrancaba el 1 de diciembre ocurrió el segundo temblor de las últimas horas y el primero del mes; se trató de un sismo a las 12:19 a.m con una magnitud de 3.2 en escala de Richter.

El Servicio Geológico Colombiano registró que este movimiento de tierra tuvo epicentro en el departamento de Santander, más exactamente en el municipio de Los Santos, con una profundidad de solo 10 kilómetros.

La entidad detalló que el evento telúrico fue sentido con fuerza en Zapatoca, a 11 km y Villanueva a 14 km, ambos municipios de Santander.

El tercer temblor y más reciente de la madrugada de este 1 de diciembre ocurrió a la 1:24 a.m. con una magnitud de 2.6 en escala de Richter.

El informe del SGC registró el movimiento de tierra con epicentro al norte del país, más exactamente en el departamento del Magdalena y tuvo una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).