La Kalle  / Noticias  / Nación  / Tres temblores sacuden el inicio de la Navidad este 1 de diciembre; uno se acercó a 4.0

Tres temblores sacuden el inicio de la Navidad este 1 de diciembre; uno se acercó a 4.0

El Servicio Geológico Colombiano confirmó los sismos que ocurrieron en pleno inicio del último mes del año y con epicentros en distintas zonas del país; no se reportan emergencias.

Servicio Geológico Colombiano confirma temblor este 1 de diciembre
Servicio Geológico Colombiano confirma temblor este 1 de diciembre
/ FOTO: Tomada de X @sgcol
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

Colombia inició el último mes del año en medio de varios temblores que sacudieron la madrugada de este lunes 1 de diciembre, con sismos que alcanzaron la magnitud 3.8 en escala de Richter.

Los sismos fueron reportados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) que en sus canales y cuentas oficiales de redes sociales confirmaron cada uno de los eventos telúricos de las últimas horas.

Según información de la entidad, los temblores no solamente ocurrieron este lunes sino que iniciaron sobre las 11:05 de la noche del domingo 30 de noviembre; este primer movimiento de tierra alcanzó una magnitud de 3.8 en escala de Richter y tuvo una profundidad superficial (menos a 30 kilómetros).

El SGC detalló que este sismo tuvo el epicentro muy cerca al municipio de Nuquí, en Chocó, más exactamente en el Océano Pacífico, con una Latitud de 5.86 y Longitud -77.64; los lugares donde más se sintió fue en Bahía Solano (Chocó) a 49 kilómetros y Medio Atrato (Chocó) a 96 kilómetros.

Y pese a aque la profundidad fue superficial, el temblor fue percibido con mayor magnitud de hasta 4.0, por lo que alcanzó a generar alarma en varios residentes en edificios altos que ya descansaban o se disponían a dormir.

Temblor 1 de diciembre

Tan solo una hora después y cuando apenas arrancaba el 1 de diciembre ocurrió el segundo temblor de las últimas horas y el primero del mes; se trató de un sismo a las 12:19 a.m con una magnitud de 3.2 en escala de Richter.

El Servicio Geológico Colombiano registró que este movimiento de tierra tuvo epicentro en el departamento de Santander, más exactamente en el municipio de Los Santos, con una profundidad de solo 10 kilómetros.

La entidad detalló que el evento telúrico fue sentido con fuerza en Zapatoca, a 11 km y Villanueva a 14 km, ambos municipios de Santander.

Publicidad

El tercer temblor y más reciente de la madrugada de este 1 de diciembre ocurrió a la 1:24 a.m. con una magnitud de 2.6 en escala de Richter.

Publicidad

El informe del SGC registró el movimiento de tierra con epicentro al norte del país, más exactamente en el departamento del Magdalena y tuvo una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).

