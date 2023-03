Niña de cinco años queda atrapada por una puerta de un SITP

Las quejas por el sistema de transporte en Bogotá son infinitas, desde lo incómodo de los viajes, pasando por la inseguridad y las ventas ambulantes, hasta los mismos trabajadores del sistema que en algunas ocasiones realizan acciones irresponsables.

Hace unos días se presentó un hecho en el que una niña de tan solo 5 años sufrió uno de los peores sustos de su vida, gracias a un conductor afanado, que no se percató de las puertas y arrancó como si nada cuando la menor se disponía a bajarse.

En diálogos con CityTv la madre de la niña, la señora Leidy Huertas, relató los angustiosos momentos que vivo el domingo 26 de febrero, sobre las siete de la noche, cuando procedía a bajarse de un bus del SITP con su pequeña, en el barrio Alquería la fragua, en la localidad de Kennedy.

De acuerdo a su relato, el conductor no esperó a que terminaran de bajarse, sino que apenas ella se bajó, cerró las puertas y arrancó, llevándose a la niña atrapada en la puerta, sosteniéndose tan solo de un pie.

La madre afirmó que: "Llegando al Homcenter de la 68 procedo a timbrarle para bajarme, cuando me voy a bajar voy con mi niña de 5 años, el bus no espera a que yo me baje totalmente y mi hija queda atrapada, le queda atrapado un piecito".

Al parecer el conductor se detuvo por unos instantes, luego de arrastrar a la niña por unos metros. La menor cae y el sujeto sigue su camino, dejando el lugar de los hechos, sin siquiera preocuparse por el estado de la menor y brindarle los primeros auxilios.

“Yo grité y no sé si fue cuando el carro ando, de la fuerza, no sé, ella se me cayó, entonces ella cayó al asfalto y yo dije se me fue debajo de las llantas del carro, el señor medio paró y la niña se soltó porque un zapato se le quedó dentro del vehículo, yo le grité, pero el señor siguió” indicó la madre de la menor.

La mujer llevó a la niña a un centro asistencial del sector, en donde los médicos diagnosticaron que debían hacerle varias cirugías debido a los golpes, además del trauma psicológico que le ocasionó el accidente.

