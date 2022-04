Niña fue quemada con aceite hirviendo luego de que empleada de restaurante tropezara con ella

Una niña de tres años sufrió un grave accidente en un restaurante cuando de repente chocó con una mesera que llevaba en sus manos una olla con aceite hirviendo.

Los hechos sucedieron en Florencio Varela, ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Argentina, cuando la mamá de la menor estaba con ella en un local de comidas rápidas.

Según lo que cuenta ella, su hija en un momento se levantó, ya que debía ir al baño y justo en ese momento una empleada del lugar iba pasando con aceite hirviendo, por lo que terminaron estrellándose y causando un grave accidente.

La mamá habló con el programa Nuestra Tarde del canal El Trece en Argentina, y allí contó lo que sucedió: "La nena me pide socorro, la miro y estaba toda hirviendo".

Continuó contando los aterradores momentos que vivió: "Le sacaron la ropa, la pusieron adentro de la heladera para refrescarla por el tema de la quemadura hasta que llegó un patrullero que me llevó hasta el hospital de Varela".

"Briana está muy delicada. No está de ánimo, está muy ‘decaiducha’. No quiere comer ni tomar agua... La dueña dijo que se iban a hacer cargo. Me quieren arreglar con plata, pero yo no quiero plata. Quiero a mi hija viva, está muy delicada y puede que vaya a cirugía", afirmó la mamá de la niña.

Lo que se sabe es que desde el día que ocurrió este accidente, la mesera no trabaja más en el lugar: "Quiero que la empleada dé la cara, que me pida disculpa y que vaya a verla a mi hija y el dueño también. Eso es lo que pido", finalizó diciendo la madre.

A Briana le tiraron una olla con aceite hirviendo en un restaurante de Florencio Varela. La angustia de Graciela, la mamá de la nena quemada. Para ayudar llamar al: 1124855883 pic.twitter.com/25y5iC3yjc — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) April 18, 2022