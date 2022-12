No le quiso dar la cara y le TERMINÓ a su novio de una forma muy CURIOSA

Definitivamente en redes sociales se ve de todo y esto lo comprueba. Kirsten Titus, una joven de 19 años terminó con su novio por medio de una lista de reproducción en Spotify.

Publicidad

Do you (Miguel), Still (Emile Ford & The Checkmates), Want To (Sugarlnd), Kiss Me (Ed Sheeran), Because (Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe Anderson), I AM (James Arthur), Kinda Lovin (Trey Songz), Someone Else (Lany), But (K. Cero), We can Still Be friends (Anthony Watson) fueron las canciones que la joven eligió para su ‘dedicatoria’.

Si juntas las palabras forman esta frase: ¿Todavía quieres que te bese? Porque estoy queriendo a otra persona, pero podemos seguir siendo amigos”.

Publicidad

De acuerdo con lo documentado por su hermana en Twitter, Titus no quería herirlo, solo pretendía romper de una forma única y sí que lo fue.

Publicidad

So my sister has gone on a couple of dates with a guy named Wyatt but she likes someone else so she made him a Spotify playlist and... pic.twitter.com/kJmgrUBwqb — E (@erikanalani) April 4, 2017

Pero el sujeto le dio una cucharada de su propia medicina, le respondió de la misma forma.

Publicidad

“ ‘STFU’ -Shut The Fuck Up”, en español: “Cállate la p*** boca”.

Publicidad

Publicidad