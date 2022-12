¡Ojo, no comas cuento! Estos medicamentos no previenen ni curan el coronavirus

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización de productos fraudulentos, que están siendo promocionados para prevenir, tratar o curar la enfermedad COVID-19.

El Invima dio a conocer la lista de medicamentos que no cuentan con el registro sanitario; estos son: HealthMax Nano- Silver Liquid, Dr Rima Recommends The Silver Solution, StayWell Copper, Camu Camu's Vitamin C, Power Immune, Immune Shot, COVID-19 Cough Syrup, CBD Product - Patriot Hemp Company, COVID-19 Core Formula, Immunity Blend, Protection Blend, Super CNAD+ Sublingual Gel, NMN Sublingual Gel, CopperTouch Sani-Disc GK95D, CopperTouch Sani-Bar GK95, Plata Coloidal, Oro Coloidal, Zinc Coloidal, Cobre Coloidal y Magnesio Coloidal.

El organismo de control hizo la advertencia para evitar que la población los consuma, ya que la salud podría verse afectada. Así mismo aseguró que hasta el momento no hay evidencia sobre la eficacia de esos productos para prevenir, mitigar o curar el coronavirus.

La entidad también advirtió además que la publicidad o promoción de estos infringe la normatividad sanitaria vigente y que se tratan de productos fraudulentos que no ofrecen garantías de criterios de calidad, seguridad y eficacia.

Además ordenó a las Secretarías de Salud del país que realicen una inspección en los lugares donde se comercializan este tipo de medicamentos.

Así mismo le pidió a las IPS y EPS del país, abstenerse de formular o medicar estos supuestos medicamentos para tratar el coronavirus y prohibió su comercialización y promoción.

