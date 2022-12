¿Para volver a ser NIÑO?: 'Amaluna', el espectáculo del Circo del Sol en Bogotá

¿Cómo sería entrar durante la adultez a un lugar y salir siendo un niño? Así nos sentimos durante 'Amaluna', el espectáculo del Circo del Sol que conmociona a sus asistentes, entre ellos a varios famosos colombianos. ¿Cómo fue el encuentro de estas personalidades con los seres extraordinarios del show itinerante?

Son las 8:00pm del 30 de octubre. Sobre la Avenida 68, en el parqueadero de Salitre Mágico, se levanta una carpa color amarillo con azul. "¿Qué es eso?", se preguntan quienes pasan. La respuesta es aún más asombrosa: se trata de uno de los mejores circos del mundo, Cirque du Soleil.

Decenas de bogotanos aguardan ad portas de presenciar un acto mágico, algo que los llevaría de vuelta a la niñez. Entre ellos, Melina Ramírez, presentadora del reality 'Yo Me llamo'; también Mateo Carvajal, exparticipante del 'Desafío Superhumanos'; y Pipe Bueno, cantante y jurado de 'Yo Me Llamo':

"Es mi primera vez en el Circo del Sol, es el mejor del mundo (...) Siempre me ha llamado la atención que aquí no hay animales o cosas de este tipo. Me preocupa cómo los tratan, si los cuidan y demás. Aquí hay acrobacia, música, payasos y otras cosas. Es puro arte", asegura Pipe.



Y tan pronto como dice esto, se abren las carpas del show. En una parsimonia silenciosa, se llenan las sillas alrededor del escenario principal.

La historia va así: La reina Próspera ha citado a todas las diosas del mundo para celebrar la mayoría de edad de su hija, Miranda. Sin embargo, Próspera genera una tormenta exacerbada que termina por encallar en la isla a un grupo de marineros. Es ahí donde empieza la historia de amor entre Miranda y Romeo, uno de los jóvenes a bordo de dicha tripulación.

En fricción con los monociclos, aros, trampolines y malabares, se desarrolla el show que tendrá como sede Bogotá hasta el 16 de diciembre. Sin embargo, no es la primera vez que el Circo del Sol pisa suelo colombiano. El año pasado también estuvo en Bogotá presentando 'Sep7imo Día', un espectáculo tributo a Soda Stereo.

El show continúa, las luces le hacen cosquillas a la carpa mientras los trajes de fantasía se deslizan con vehemencia. Los actores, que hacen las veces de atletas, saben bien cómo contorsionar su cuerpo o saltar distancias insospechadas con una seguridad fría.

Cada papel, cada movimiento, incluso cada gesto, están pensados para engranar con precisión. O que lo digan Melina Ramírez y Mateo Carvajal, quienes también vieron por primera vez este espectáculo y conectaron de nuevo con sus niños incautos de siempre.

La historia de amor entre Miranda y Romeo, los protagonistas del show, continúa. Como era de esperarse, luchan por sostener su amor en el tiempo y al final resultan victoriosos. Un espectáculo lleno de luces, fuego, equilibrio y pasión se devela ante los ojos de los espectadores, quienes en muchos de los casos lloran de la emoción.

Es justo en ese momento donde uno se pregunta: ¿Los superhéroes existen? Y la respuesta apunta a un "sí". No solo cohabitan entre nosotros, sino que también hacen parte de un circo.

No en vano existen leyendas de quienes escapan para vivir, aunque sea por un instante, la vida itinerante de estos artistas.

Cuando alguien tiene la posibilidad de volver a la niñez y encontrarse con sentimientos que ennoblecen el corazón, vale la pena descubrir por qué el circo es uno de los artes más viejos e inspiradores del mundo moderno.

¿Y tú? ¿Qué esperas para ver el Circo del Sol?