¿Dayana Jaimes encontró un NUEVO amor?

Dayana Jaimes fue involucrada con el hijo del exmanager de Diomedes Díaz, José Francisco Zequeda. Según varios medios la viuda de Martín Elías había dado pistas de volver a sentirse enamorada.

Ante esta ola de información que hablaba sobre su vida sentimental, ella compartió una imagen en la que implícitamente acusa de ‘mentirosos’ a aquellos que hablaron de su vida privada.

Publicidad

Te puede interesar: ¡CALCADAS! La foto del SORPRENDENTE parecido entre Maleja Restrepo y su hija

“El chismoso no descansa, no duerme por estar pendiente de los pasos del otro, y sino los da se los inventa. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino”, escribió.

Luego de un año del fallecimiento del artista, ‘La mona’ sigue guardando un profundo sentimiento por el amor de su vida.

Sin embargo, fanáticos del cantante le dicen que no se cierre al amor que se de una nueva oportunidad. Ya veremos, lo importante es que ella esté bien y que todo suceda en el tiempo que ella considere.

Publicidad

Publicidad