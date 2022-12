¡Qué vivan los POLLOS! Elizabeth Loaiza mostró por primera vez a su novio en redes

En abril de 2018 circularon unas fotografías de Elizabeth Loaiza con un hombre menor que ella, el cual dijeron se trataba de su novio.

En los comentarios que hicieron algunos usuarios manifestaron que el joven “era muy feo para ella”.

Este miércoles, la modelo aprovechó su viaje a México para visitar a la Virgen de Guadalupe, lugar donde pidió y agradeció por el hombre que tiene a su lado.

Dicho evento lo registró en su cuenta de Instagram, confirmando que el joven que se rumoró hace unos meses sí era su pareja.

“La penúltima vez que visité la Basílica de la virgen de Guadalupe en México, le pedí por un buen hombre, no con dinero, ni con fama, ni con cuerpo perfecto, ni con cosas efímeras sino alguien de buen corazón, que me hiciera feliz, que me diera paz, que me levantara cuando yo sintiera que no podía más, de esos que no se encuentran a la vuelta de la esquina. La última vez que visité a la virgencita en la misma basílica, fui con él, él me dijo vamos como durante 5 días y un día antes de regresarnos a Colombia, me llevó. cuando entramos a la iglesia, me abrazó y me pregunté: .... ¿Será que la virgencita me concedió el milagro? Solo el tiempo lo dirá, mientras tanto hoy disfruto del amor y le doy gracias a la virgencita y a Dios por este hombrecito que está a mi lado y que lo quiero mucho. Qué vivan los pollos”, escribió la caleña.

En las dos imágenes tipo selfie se les ve muy enamorados y felices de este tiempo que llevan juntos.

