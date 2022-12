“Todo feo merece su peluche”, le dicen a ‘El Mindo’ por romántica FOTO con ‘La Segura’

Desde hace unos meses creció el rumor del noviazgo entre ‘El Mindo’ y ‘La Segura’, hecho que ninguno de los dos había confirmado.

Sin embargo, se les vio mucho juntos en redes sociales, además se intercambiaban comentarios que daban mucho de qué hablar.

Este 19 de mayo, fue el caleño quien confirmó la noticia con un romántico post.

“Esta pelada antes no me caía bien, ahora compartimos muchas vainas jajajaj, estamos aprendiendo mucho de este cuento del mundo digital... no se imaginan con lo que venimos. Somos de Cali, ¿y vos? @la_segura”, escribió junto a la imagen en la que salen tomados de la mano y mirándose a los ojos.

Al parecer, los fanáticos de ambos esperaban con ansias que lo hicieran, ya que llovieron miles de comentarios en los que manifestaron su alegría de verlos así de enamorados.

Algunos hasta bromearon con comentarios como: “todo feo merece su buen peluche”.