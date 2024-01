Varias parejas en Colombia optarán por tener amante en 2024, según encuesta

En el intrigante escenario del amor, la sexualidad y el constante cambio de pensamientos frente a las relaciones amorosas, surgen inquietantes visiones y comportamientos que estarían cambiando la rutina de algunas uniones sentimentales que han optado por el poliamor como una base para fortalecer lazos.

Y tal parece que para este 2024 esta tendencia estaría por tomar fuerza ya que se sumarían muchas más parejas a experimentar encuentros y relaciones con otras personas, sin ocultarlo a su pareja y sin acabar con su relación; pues este tipo de relaciones, cuando es de mutuo a cuerdo, suele no generar celos o discusiones por la presencia de un tercero o cuarto en la unión.

Gleeden, plataforma dedicada a encuentros no convencionales y creada para mujeres, notó este comportamiento en un gran porcentaje de sus usuarios, por lo que decidió adentrar más en el tema y realizar una encuesta para saber qué tantas personas verán la monogamia o, por el contrario, el poliamor como una opción en 2024.

Para eso realizó una encuesta entre 8.523 usuarios latinoamericanos, la cual ofreció un revelador análisis sobre las tendencias amorosas basadas en las experiencias poliamorosas.

Los resultados de la encuesta evidenciaron percepciones y visiones actuales de pareja que destapan datos curiosos o inesperados para algunos.

Poligamia /Foto: OkChicas

En un contexto de cambios sin precedentes en las relaciones interpersonales surgieron respuestas a la encuesta que permiten a los expertos analizar cómo pinta el panorama en el futuro de la monogamia la cual, según los resultados, se vislumbra una mutación en el concepto tradicional de monogamia, observando cómo este pierde fuerza en la trama de las relaciones amorosas.

El ascenso del poliamor en 2024:

Los resultados de la encuesta revelan que el 90% contempla iniciar una relación extramarital durante 2024; sin embargo, de ese 90%, el 80% tiene claro que no abandonaría a su pareja o acabaría su hogar por un amante; el otro 10% visualiza, incluso, la idea de tener múltiples amantes simultáneamente.

No obstante, quienes no descartan una relación extramatrimonial, recalcan que esas conexiones adicionales no erosionarían los lazos emocionales existentes ni alterarían las elecciones de pareja.

Por eso Gleeden sugiere que el año 2024 podría marcar una transición hacia una concepción más diversa e inclusiva de las relaciones íntimas, desafiando así el declive aparente de la monogamia y fortaleciendo el poliamor.

En un mundo en constante cambio, las parejas en Colombia y Latinoamérica exploran nuevas perspectivas, desafiando las convenciones tradicionales y abrazando la idea de conexiones más fluidas y flexibles en el ámbito del amor y la intimidad.

