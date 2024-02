Periodista de Caracol reacciona al montaje que le hicieron con IA; es una estafa

Hace algunos días se viralizó un video en el que dos figuras públicas promocionaban un proyecto social, el cual es totalmente falso. El mundo digital está siendo testigo de un peligroso fenómeno, la proliferación de estafas impulsadas por inteligencia artificial. Un reciente caso que ha generado alarma involucra a la reconocida presentadora de Noticias Caracol Alejandra Murgas y al futbolista Luis Díaz.

Wilson Vega, periodista y especialista en tecnología, explicó que estas estafas son cada vez más comunes debido al avance de la inteligencia artificial. Esta tecnología permite manipular videos de manera convincente, superponiendo rostros y generando diálogos que nunca tuvieron lugar en la realidad. Lo que comenzó como situaciones incómodas o humorísticas ha dado un giro hacia lo criminal.

La periodista Murgas, al ver las imágenes falsificadas, afirmó de manera categórica que no era ella ni el futbolista Luis Díaz en el video. "Evidentemente no soy yo, se nota que no soy yo por la gesticulación, incluso en la gesticulación de Luis Díaz", declaró. Así mismo, lamentó que la inteligencia artificial esté siendo utilizada de esta manera para engañar a la gente.

Vega señaló que este incidente es una clara señal de que se necesita una nueva postura frente a la información en las redes sociales. La inteligencia artificial ha abierto la puerta a una nueva forma de estafa que está ganando terreno en las redes sociales, convirtiéndose en una herramienta cada vez más sofisticada para los delincuentes.

Publicidad

Es crucial que las autoridades y las plataformas digitales trabajen en conjunto para implementar medidas de seguridad más robustas que protejan a los usuarios de estos engaños. Además, cada individuo tiene la responsabilidad de verificar la veracidad de la información antes de compartirla o tomar decisiones basadas en ella. En un mundo cada vez más digitalizado, la educación y la conciencia sobre los riesgos de la manipulación digital son fundamentales para proteger nuestra sociedad de estas nuevas formas de estafa y desinformación.

Te puede interesar: Majida Issa contó cómo está su corazón