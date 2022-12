¡Pilas! Otra vez PICO Y PLACA el fin de semana en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá decidió nuevamente implementar la medida de pico y placa ambiental entre el 8 y 11 de marzo.

El viernes 8 y el lunes 11, el pico y placa será extedendido, es decir de 6:00 am a 7:30 pm.

El sábado 9 no podrán circular en las calles de Bogotá, entre 6:30 am y 6:00 pm, los carros terminados con placa impar; y el domingo 10, entre 6:30 am y 3:00pm, los carros con placa par.

Estas nuevas restricciones de movilidad se presentan por los altos niveles de contaminación que presentan las localidades: Kennedy, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Bosa.