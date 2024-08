Pizzero se convirtió en héroe al salvarle la vida a un joven que no podía respirar

Un tranquilo jueves por la noche se convirtió en una escena de tensión cuando un encargado de una pizzería terminó su jornada laboral, pero un incidente lo obligó a extender su horario por una hora más. Esa hora adicional, que podría haber sido solo una rutina más, terminó siendo el tiempo preciso para que el pizzero se convirtiera en el salvador de una vida.

Manuel, un joven de unos veintitantos años, llegó hasta el local desesperado, luchando por respirar y sin poder comunicarse de forma clara. La causa de su angustia se debía a que presentaba una obstrucción en su traqueotomía.

Este dispositivo vital que le permite respirar se había corrido, bloqueando momentáneamente su vía respiratoria. La situación era crítica, y el tiempo corría en su contra.

Sergio, con una mezcla de instinto y determinación, reaccionó rápidamente: "La dificultad para respirar y la incapacidad del muchacho para comunicarse hicieron que la situación fuera extremadamente crítica. No lo pensé, me concentré en colocar la cánula, pero no fue fácil", relató Sergio en una entrevista posterior.

Manuel, tras recuperar el aliento, expresó su gratitud de la manera más simple y sincera posible, pidiéndole a Sergio un abrazo. La imagen quedó grabada en la memoria de quienes han presenciaron la escena a través de las redes sociales.

Sergio no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y gratitud: "Me hizo pensar en la cantidad de veces que no miramos a quién tenemos al lado, alguien que quizás necesita ayuda urgente", comentó, visiblemente conmovido.

Al día siguiente, Manuel y su madre volvieron al local para agradecer personalmente, aunque Sergio no estaba presente en ese momento. Sin embargo, la conexión entre ambos quedó para siempre, y Sergio espera poder reencontrarse con Manuel pronto.

Este acto heroico no solo salvó una vida, sino que también sirvió como un recordatorio poderoso de la importancia de la empatía y la atención hacia los demás en momentos críticos.

Un pizzero le salvó la vida a un pibe con una traqueotomía.pic.twitter.com/X1r2qvFbuY — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) August 26, 2024

