Polémica por video de hombre al que le robaron carrito de BonIce: ¿Víctima o estafador?

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales ha desatado una controversia en la capital colombiana. En las imágenes, una ciudadana dialoga con un vendedor ambulante de avanzada edad que asegura haber sido víctima de un robo en las inmediaciones del Movistar Arena, donde le sustrajeron su carrito de BonIce, herramienta con la que se gana la vida en las calles de Bogotá.

El hombre de edad avanzada, visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, compartió su desgarradora experiencia: "Movistar Arena, el Parque de los Novios, Simón Bolívar, me atracaron, me jodieron. Yo no estoy en el sistema porque yo le estoy colaborando a un amigo, a mi amigo", expresó.

El video fue compartido en redes sociales por una ciudadana identificada como 'Esther'. Aunque su intención era ayudar al vendedor ambulante, surgieron dudas sobre la veracidad de la denuncia, ya que no se conocen los datos del hombre en el video.

En los comentarios del video, numerosas personas ofrecieron su ayuda al vendedor. Sin embargo, algunos usuarios expresaron sus sospechas de que el incidente podría ser un montaje para obtener dinero en las calles causando lástima.

Publicidad

Un usuario llamado Jonathan Wilches comentó que el vendedor ambulante siempre se viste con el uniforme de BonIce, pero no vende productos y lo han visto pidiendo dinero en diversas ubicaciones de la ciudad para comprar licor.

Otras personas respaldaron estas afirmaciones, afirmando que han cruzado al mismo hombre en varias ocasiones en diferentes lugares de la ciudad y que siempre presenta la misma historia.

La denuncia ha dividido las opiniones en las redes sociales, con algunos usuarios sintiendo compasión por el vendedor y otros expresando escepticismo debido a la falta de pruebas contundentes. Las autoridades podrían intervenir para esclarecer la situación y determinar si el hombre es víctima de un delito o si, por el contrario, se trata de una práctica engañosa para obtener dinero de los transeúntes.

Publicidad

Te puede interesar: ReTóxicos capítulo 11: Enfrentar sus miedos nunca fue tan difícil