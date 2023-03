Premios Oscar 2023: listado de ganadores

La velada de los Oscar tuvo lugar el domingo 12 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en donde la estrella de la noche fue la película sobre el multiverso 'Todo a la vez en todas partes', un film que se llevó siete estatuillas, entre las que resaltaron los galardones a Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por mejor película, y mejor actriz para Michelle Yeoh, quien se convirtió en la segunda actriz no blanca en ganar este premio. Entre las premiadas también estuvo 'Avatar', 'Pinocho de Guillermo del Toro' y 'Sin novedad en el frente'.

La entrega de los premios estuvo marcada por el amargo recuerdo de la bofetada que le propinó Will Smith al comediante y actor Chris Rock, pero todo salió normal y las estrellas de Hollywood pudieron disfrutar de una gala sin precedentes, en donde renacieron carreras y se premió él ingenió de nuevos talentos cinematográficos.

Los ganadores fueron:

Mejor Película: 'Todo a la vez en todas partes'

Publicidad

Mejor Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actriz protagónica: Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actriz secundaria: Jamie Lee Curtis por 'Todo a la vez en todas partes'

Publicidad

Mejor actor protagónico: Brendan Fraser por 'The Whale'

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor película de animación: 'Pinocchio'

Mejor película internacional: 'Sin novedad en el frente' (Alemania)

Publicidad

Mejor fotografía: 'Sin novedad en el frente'

Mejor diseño de vestuario: 'Pantera Negra: Wakanda Forever'

Mejor guion adaptado: 'Ellas hablan'

Publicidad

Mejor guion original: 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor película documental: 'Navalny'

Mejor cortometraje documental: 'The Elephant Whisperers'

Mejor montaje: 'Todo a la vez en todas partes'

Publicidad

Mejor canción original: 'Naatu Naatu' ("RRR")

Mejor diseño de producción: 'Sin novedad en el frente'

Mejores efectos visuales: 'Avatar: The Way of Water'

Publicidad

Mejor cortometraje de animación: 'The Boy, the Mole, the Fox and the Horse'

Mejor cortometraje de ficción: 'An Irish Goodbye'

Mejor diseño de maquillaje: 'The Whale'

Mejor banda sonora: 'Sin novedad en el frente'

Publicidad

Mejor sonido: 'Top Gun: Maverick'

Te puede interesar: Salchipapa, una delicia kallejera