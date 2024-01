Presentadoras de Noticias Caracol denuncian acoso de un exmilitar desde hace 5 meses

Hace cinco meses a la puerta de Alejandra Murgas, una de las presentadoras del noticiero del Canal Caracol llegó la angustia, generada por un hombre, ex militar, el cual se identifica como Alfredo Navas Galvis, quien al parecer está obsesionado con ella pues a su lugar de trabajo, desde entonces no han parado de llegar flores, chocolates, peluches y otra cantidad de regalos los cuales vienen firmados con el nombre de dicho sujeto.

Todo comenzó con una carta que parecía inofensiva. Sin embargo, la situación empezó a tornarse preocupante cuando los detalles empezaron a aumentar y las cámaras de seguridad empezaron a captar que este hombre rondaba a las afueras del canal día y noche con diferentes excusas.

“Los de vigilancia me decían que hacía que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando porque yo le solicité que viniera”, expreso la periodista barranquillera de 32 años, quien a raíz de esta persecución ha tenido que cambiar sus rutinas pues lo cierto es que la tranquilidad a la hora de llegar a su trabajo la ha perdido.

Por tal motivo, no halló otra salida que hacer la denuncia por acoso sexual y constreñimiento, pues incluso cuando la presentadora viajó a la ciudad de Barranquilla, a realizar un cubrimiento de eliminatorias, se encontró con la infortunada sorpresa de que el exmilitar se encontraba en uno de los puntos de trasmisión.

Según datos emitidos por la Fiscalía general de la nación, en el 2023 se registraron en el país 924 denuncias de acoso de tipo sexual. Lamentablemente la periodista manifiesta que no ha visto que las autoridades competentes respalden el caso, pues se enteró que la denuncia fue archivada, y cuando la reactivó, a la audiencia no llegó el fiscal.

La situación es preocupante, pues al caso de acoso se suman otras periodistas pertenecientes al mismo medio de comunicación, quienes han sido abordadas por este exmilitar quien según las investigaciones esta casado y actualmente tiene otra denuncia, en la que también es acusado de acoso. Por tal motivo, el canal de televisión se dio a la tarea de visibilizar los casos, pues tal y como lo manifestó la periodista Katrina Melguizovski, "las mujeres tienen el derecho a andar y caminar tranquilas, (...) sin recibir opiniones que no han sido pedidas". Además, hasta el momento las autoridades no se manifiestan ni toman medidas que puedan garantizar la seguridad de estas mujeres.

